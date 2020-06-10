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Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»

Бурятия присоединилась к акции «Испеки пирог и скажи спасибо!»
Общество, 
Пироги получат поисковик и ветеран библиотечного труда

Детско-юношеская библиотека в Улан-Удэ присоединилась к акции, приуроченной ко Дню России «Испеки пирог и скажи спасибо!» Пироги будут подарены ветерану библиотечного труда Татьяне Егоровой и руководителю поискового отряда «Рысь» Владимиру Ефремову за многолетнее и плодотворное сотрудничество. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.

С 1998 по 2009 гг. Татьяна Константиновна Егорова была директором Бурятской государственной детской библиотеки, сегодня это центр чтения им. Б. Абидуева. Под руководством Татьяны Константиновны библиотека осуществила ряд крупных и очень значимых проектов для детей. Сегодня Татьяна Константиновна на заслуженном отдыхе, ведет очень активный образ жизни, частый гость библиотеки.

Второй пирог подарят руководителю поискового отряда «Рысь» Владимиру Ефремову за многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Владимир Валерианович стоял у истоков поискового движения Бурятии. Под руководством Владимира Валериановича отряд «Рысь» восстанавливает и увековечивает имена павших воинов Бурятии.


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