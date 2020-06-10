Волонтёры Иркутской области раздадут 12 тысяч лент в честь Дня России

Ленты будут вручать как месту жительства, так и в общественных местах



Ленты в цветах триколора раздадут в Иркутской области в честь празднования Дня России. В мероприятии принимают участие волонтёры всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтёры Победы, представители «Молодёжки ОНФ», бойцы Российских студенческих отрядов и сотрудники отделов по делам молодёжи из 42 территорий региона. Об этом рассказали в министерстве по молодёжной политике региона.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, волонтёры акции «Мы вместе» на этой неделе доставляют ленты вместе с заявками, поступающими на горячую линию, а также их будут раздавать в общественных местах. Всего распространят 12 тысяч лент.



- Акция призвана напомнить жителям Приангарья о национальной символике, которая объединяет наш народ, а также о том, в какой великой стране мы живём, какими достижениями можем гордиться, – отметила заместитель министра по молодёжной политике Иркутской области Ирина Авдеева.



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