В Бурятии начался приём заявлений на голосование по поправкам в Конституцию

Жители Бурятии заранее могут подать заявление о голосовании по поправкам в Конституцию по месту нахождения



Граждане, желающие принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон страны по месту нахождения, могут подать заявление в МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии республики, а также на портале «Госуслуг».



Соглашение о приёме заявлений граждан о возможности голосования по месту нахождения было заключено между Избирательной комиссией и Многофункциональным центром Бурятии.



- С 5 июня мы принимаем заявления от граждан, а также оказываем консультации по порядку приема заявлений. В рамках заключенного соглашения с Общероссийским народным фронтом в МФЦ города Улан-Удэ размещены информационные материалы о проведении общероссийского голосования, - отметил руководитель МЦФ республики Виктор Иванов.



Для подачи заявления можно обратиться в любой офис МФЦ с паспортом либо, в случае его отсутствия, временным удостоверением личности. Специалисты МФЦ помогут составить заявление, выбрать участок для голосования и отправят необходимую информацию в избирательную комиссию. Заявление принимается с 5 по 21 июня до 14.00 по местному времени и только один раз.



Подать заявление о голосовании по месту нахождения с 5 по 21 июня до 14:00 часов граждане могут и через территориальные, а также участковые избирательные комиссии республики. Время приёма заявления в рабочие дни с 11 до 19 часов, а в выходные – с 10 до 15 часов.



Кроме того, выбрать удобный участок для голосования можно через систему «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуг». Услуга предназначена для тех, кто постоянно зарегистрирован в одном месте, а фактически живет в другом, либо в дни голосования будет в отъезде. Отозвать заявку можно в личном кабинете, и тогда человек останется в списке по месту жительства. Если потребуется, можно подать заявление ещё раз. Заявки принимаются на портале также до 14 часов 21 июня.



Жители республики могут получить консультацию или ответ на интересующий вопрос по общероссийскому голосованию по телефону горячей линии Избирательной комиссии Республики Бурятия: 8(3012) 21-27-44.

