В Иркутске пожарная охрана устроила автопробег в честь своей годовщины

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

На улицах города можно было увидеть раритетные транспортные средства



10 июня в Иркутской области отмечают годовщину образования пожарной охраны. В честь этого события пожарные организовали автопробег по улицам Иркутска. В колонне присутствовали как современные автомобили, так и раритетные мотоциклы, автоцистерны. Перед стартом всех участников пробега поприветствовал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



- Сегодня пожарная охрана это составляющая системы РСЧС, основное подразделение системы МЧС. Народ вам доверяет и верит. Желаю всем вам крепкого здоровья, продвижения по службе, добра, мира, благополучия вам, вашим семьям и хорошего настроения. Спасибо вам за службу, – поблагодарил пожарных глава региона.



История пожарной охраны Иркутской области началась в 1814 году. Тогда генерал-губернатор Николай Иванович Трескин издал положение «О содержании пожарной части в губернском городе Иркутске». До этого момента тушением пожаров в городе занимались казаки, военные части и обычные жители.



«Дабы всякой пожар в самом начале онаго можно было усмотреть, то градская дума немедленно должна устроить каланчи, первую и самую главную на доме, полицией занимаемом, а прочие – на домах частных судов…» – так в Иркутске началось строительство пожарных частей. Две самые известные из них: на Марата, 10 – старейшая в городе; на Тимирязева в районе Центрального рынка – с высокой каланчой, где сейчас расположен музей ГУ МЧС России по Иркутской области.



Каждый день на службу в рядах пожарной охраны Иркутской области заступают полторы тысяч сотрудников. Им в помощь предоставлено более 600 единиц техники. Кроме этого, работает 41 пожарно-химическая станция I, II и III типов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

