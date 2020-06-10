 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

В Иркутске пожарная охрана устроила автопробег в честь своей годовщины

В Иркутске пожарная охрана устроила автопробег в честь своей годовщины
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
На улицах города можно было увидеть раритетные транспортные средства

10 июня в Иркутской области отмечают годовщину образования пожарной охраны. В честь этого события пожарные организовали автопробег по улицам Иркутска. В колонне присутствовали как современные автомобили, так и раритетные мотоциклы, автоцистерны. Перед стартом всех участников пробега поприветствовал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Сегодня пожарная охрана это составляющая системы РСЧС, основное подразделение системы МЧС. Народ вам доверяет и верит. Желаю всем вам крепкого здоровья, продвижения по службе, добра, мира, благополучия вам, вашим семьям и хорошего настроения. Спасибо вам за службу, – поблагодарил пожарных глава региона.

История пожарной охраны Иркутской области началась в 1814 году. Тогда генерал-губернатор Николай Иванович Трескин издал положение «О содержании пожарной части в губернском городе Иркутске». До этого момента тушением пожаров в городе занимались казаки, военные части и обычные жители.

«Дабы всякой пожар в самом начале онаго можно было усмотреть, то градская дума немедленно должна устроить каланчи, первую и самую главную на доме, полицией занимаемом, а прочие – на домах частных судов…» – так в Иркутске началось строительство пожарных частей. Две самые известные из них: на Марата, 10 – старейшая в городе; на Тимирязева в районе Центрального рынка – с высокой каланчой, где сейчас расположен музей ГУ МЧС России по Иркутской области.

Каждый день на службу в рядах пожарной охраны Иркутской области заступают полторы тысяч сотрудников. Им в помощь предоставлено более 600 единиц техники. Кроме этого, работает 41 пожарно-химическая станция I, II и III типов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
автопробег Иркутск пожарные пожарная охрана Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В ДФО показали видео первого автомобильного моста между Россией и Китаем
В ДФО показали видео первого автомобильного моста между Россией и Китаем
Общество, 10.06.2020
Ввод мостового перехода будет осуществлён только после снятия всех ограничений
В Бурятии разъяснили изменения нормативов накопления ТКО
В Бурятии разъяснили изменения нормативов накопления ТКО
Общество, 10.06.2020
Повышение нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов коснётся не всех юридических лиц
В Агинский округ поступят маски по цене не выше 11 рублей
В Агинский округ поступят маски по цене не выше 11 рублей
Общество, 10.06.2020
40 тысяч одноразовых медицинских масок появятся в продаже в ближайшее время
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
Общество, 10.06.2020
Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
Общество, 10.06.2020
Желающих сдать кровь просят принести с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
У забайкальцев купят квартиры для переселенцев
Общество, 10.06.2020
Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
В Бурятии пенсии с датой выплаты 14 июня выдадут 11 числа
Общество, 10.06.2020
Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
В Бурятии высадили тысячи саженцев на месте сгоревшего леса
Общество, 10.06.2020
В качестве эксперимента здесь были посажены сеянцы с закрытой корневой системой
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
«Умираю от истощения»: Известный в Бурятии учёный оказался в беде
Общество, 10.06.2020
Доктор исторических наук Николай Абаев попросил о помощи, рассказав о том, что «умирает в заточении»
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
В Бурятии косули позируют перед фотоловушками
Общество, 10.06.2020
Фотоловушки ставят на «чёрных лесорубов», но часто в них попадают дикие животные
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
В Бурятии подтвердили присутствие минимум пяти снежных барсов
Общество, 10.06.2020
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
В Бурятии на день закроют переезд в Селенгинске
Общество, 10.06.2020
Движение будет ограничено 16 июня
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мороженое
Общество, 10.06.2020
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Врачи Улан-Удэ заговорят голосами артистов театра
Общество, 10.06.2020
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^