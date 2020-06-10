В центре Улан-Удэ появились бирюзовые газоны





В Улан-Удэ второй год внедряют новую технологию озеленения города – гидропосев, с помощью которого трава приобретает необычный бирюзовый цвет.- Мы только в прошлом году приобрели эту установку и в первый раз в прошлом году попробовали засеять наши газоны вот таким методом гидропосева. В прошлом году у нас были улицы Бабушкина, Ербанова и Ленина. Три тысячи квадратов мы засеяли и посмотрели, что как раз таки в этом году эти газоны хорошо взошли и начинают уже украшать наш город, - пояснил мэр Игорь Шутенков.В пресс-службе мэрии отмечают, что это одна из наиболее эффективных технологий по озеленению откосов, склонов, территорий при строительстве, реконструкции дорог. Таким методом помимо ровных участков можно обработать и земельный участок сложного рельефа — откосы, насыпи, участки без растительного грунта, где затруднён посев другими способами.Сейчас новую технологию гидропосева будут использовать при озеленении газона на площади Советов, где идёт ремонт пешеходной зоны и параллельно озеленение территории: высаживаются яблони, засеиваются газоны.- Метод технологичен, эффективен: в бункере смешиваются сами семена, связывающие компоненты, влагоудерживающие компоненты, микроудобрения и производится такой гидропосев. Буквально через 2-3 минуты эта субстанция превращается в такую маленькую корочку, и наши семена защищены от выветривания, размыва дождями, птиц и здесь идёт большая всхожесть травы. Кроме того, здесь сохраняется почва, нет эрозии, выдувания. Для чего с таким цветом гидропосев делается – либо синим, либо зелёным, просто для того, чтобы визуально было видно, равномерно нанесена газонная смесь на участок земли, либо неравномерно, - объяснил мэр.В этом году таким методом планируется засеять в Улан-Удэ около 10 тысяч квадратных метров городских газонов. Кроме того, как сообщил Игорь Шутенков, на тех участках, где по каким-либо причинам газон будет испорчен – из-за аварий или строительных работ, сразу же будет производиться подсев газонов таким методом.- Конечно, главное не только посеять газон, но и в дальнейшем за ним ухаживать – поливать, подстригать. Сейчас мы посеяли и будем надеяться, что он не вымерзнет, не будет вытоптан и здесь уже вечно, - подытожил Игорь Шутенков.В этом году за счёт местного бюджета будет высажено 23 тысяч деревьев, восемь тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов. Кроме посадок зелёных насаждений и обустройства газонов, предусмотрен регулярный полив и устройство водопроводов.