У Иркутска появится новый пригородный железнодорожный маршрут

Маршрут могут провести через Ангарск и Шелехов



В пределах иркутской агломерации появится новый пригородный маршрут. Об этом представители руководства Восточно-Сибирской железной дороги рассказали исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву в ходе рабочей поездки в Зиму и Зиминский район при посещении станции и городского железнодорожного вокзала.



По словам главы региона, идея открыть новый пригородный железнодорожный маршрут, используя обход иркутского промузла в районе населённых пунктов Мамоны, Максимовщина, Смоленщина, чтобы обеспечить жителей быстроразвивающихся пригородов постоянным транспортом, заслуживает пристального внимания.



- Конечно, в этот маршрут можно увязать Ангарск и Шелехов, новые посёлки. Утром жители могут легко уезжать на работу в Иркутск, вечером – возвращаться домой без пробок, – отметил Игорь Кобзев.



Исполняющий обязанности губернатора поручил подготовить обращение к мэру Иркутска Руслану Болотову с поручением просчитать экономику и логистику данного проекта.



- Это надо сделать быстро, чтобы включить в проект социально-экономического развития стратегии развития Иркутской области до 2036 года, – сказал глава региона.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области, кроме этого, на рабочем совещании обсудили вопросы экономики и развития Байкальской пассажирской пригородной компании, железнодорожного узла станции Зима. Железнодорожники предложили отменить ограничения для льготных поездок на пригородном транспорте студентам и школьникам, которые в 2016 году ввели, ориентируясь на прожиточный минимум.



- Все предложения мы рассмотрим в рамках заседаний правительства региона. Конечно, пойдём навстречу, потому что это в интересах жителей Зимы и Иркутской области, – подвёл итог встречи Игорь Кобзев.

