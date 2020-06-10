Маршрут могут провести через Ангарск и Шелехов
В пределах иркутской агломерации появится новый пригородный маршрут. Об этом представители руководства Восточно-Сибирской железной дороги рассказали исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву в ходе рабочей поездки в Зиму и Зиминский район при посещении станции и городского железнодорожного вокзала.
По словам главы региона, идея открыть новый пригородный железнодорожный маршрут, используя обход иркутского промузла в районе населённых пунктов Мамоны, Максимовщина, Смоленщина, чтобы обеспечить жителей быстроразвивающихся пригородов постоянным транспортом, заслуживает пристального внимания.
- Конечно, в этот маршрут можно увязать Ангарск и Шелехов, новые посёлки. Утром жители могут легко уезжать на работу в Иркутск, вечером – возвращаться домой без пробок, – отметил Игорь Кобзев.
Исполняющий обязанности губернатора поручил подготовить обращение к мэру Иркутска Руслану Болотову с поручением просчитать экономику и логистику данного проекта.
- Это надо сделать быстро, чтобы включить в проект социально-экономического развития стратегии развития Иркутской области до 2036 года, – сказал глава региона.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области, кроме этого, на рабочем совещании обсудили вопросы экономики и развития Байкальской пассажирской пригородной компании, железнодорожного узла станции Зима. Железнодорожники предложили отменить ограничения для льготных поездок на пригородном транспорте студентам и школьникам, которые в 2016 году ввели, ориентируясь на прожиточный минимум.
- Все предложения мы рассмотрим в рамках заседаний правительства региона. Конечно, пойдём навстречу, потому что это в интересах жителей Зимы и Иркутской области, – подвёл итог встречи Игорь Кобзев.
У Иркутска появится новый пригородный железнодорожный маршрут
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Повышение нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов коснётся не всех юридических лиц
40 тысяч одноразовых медицинских масок появятся в продаже в ближайшее время
Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме
Желающих сдать кровь просят принести с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС
Требуются одно- и двухкомнатные квартиры небольшой площади
Пенсии с датой выплаты 14 июня через кредитные учреждения пенсионеры получат досрочно, 11 июня
От пожилых людей поступает много жалоб
В качестве эксперимента здесь были посажены сеянцы с закрытой корневой системой
Доктор исторических наук Николай Абаев попросил о помощи, рассказав о том, что «умирает в заточении»
Фотоловушки ставят на «чёрных лесорубов», но часто в них попадают дикие животные
Не всех снежных барсов удаётся отследить, отмечают специалисты
Движение будет ограничено 16 июня
При выборе лакомства специалисты рекомендуют обратить внимание на ряд моментов
Артисты Государственного русского драматического театра имени Бестужева, несмотря на отпуск, принимают участие в социальном проекте #помогиврачам
Руководители колледжа рассказали о заведении и способах поступления