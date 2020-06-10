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У Иркутска появится новый пригородный железнодорожный маршрут

У Иркутска появится новый пригородный железнодорожный маршрут
Общество,  Фото:pixabay.com
Маршрут могут провести через Ангарск и Шелехов

В пределах иркутской агломерации появится новый пригородный маршрут. Об этом представители руководства Восточно-Сибирской железной дороги рассказали исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву в ходе рабочей поездки в Зиму и Зиминский район при посещении станции и городского железнодорожного вокзала.

По словам главы региона, идея открыть новый пригородный железнодорожный маршрут, используя обход иркутского промузла в районе населённых пунктов Мамоны, Максимовщина, Смоленщина, чтобы обеспечить жителей быстроразвивающихся пригородов постоянным транспортом, заслуживает пристального внимания.

- Конечно, в этот маршрут можно увязать Ангарск и Шелехов, новые посёлки. Утром жители могут легко уезжать на работу в Иркутск, вечером – возвращаться домой без пробок, – отметил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности губернатора поручил подготовить обращение к мэру Иркутска Руслану Болотову с поручением просчитать экономику и логистику данного проекта.

- Это надо сделать быстро, чтобы включить в проект социально-экономического развития стратегии развития Иркутской области до 2036 года, – сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области, кроме этого, на рабочем совещании обсудили вопросы экономики и развития Байкальской пассажирской пригородной компании, железнодорожного узла станции Зима. Железнодорожники предложили отменить ограничения для льготных поездок на пригородном транспорте студентам и школьникам, которые в 2016 году ввели, ориентируясь на прожиточный минимум.

- Все предложения мы рассмотрим в рамках заседаний правительства региона. Конечно, пойдём навстречу, потому что это в интересах жителей Зимы и Иркутской области, – подвёл итог встречи Игорь Кобзев.
Иркутск Ангарск Шелехов ВСЖД РЖД железная дорога
 
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