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В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения

В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
Общество,  Фото:pixabay.com
Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме

Ресурсоснабжающие организации Иркутска сократили сроки отключения горячего водоснабжения. Муниципалитет направил письма руководителям теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций с просьбой пересмотреть сроки отключения горячего водоснабжения во всех округах в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.

- Многие горожане соблюдают режим самоизоляции, работают в удалённом формате, находясь дома. Учитывая это, администрация совместно с ресурсоснабжающими организациями проработали вопросы о сокращении длительности проведения ремонта. Несмотря на сжатые сроки, работы будут завершены в должном объёме и отопительный сезон начнётся по плану, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, сокращены сроки работ на тепловых сетях с ограничением горячего водоснабжения по Октябрьскому району – работы завершены 9 июня вместо 11 июня. В Ленинском округе аналогичное работы завершили также раньше срока – 6 июня, а не 8 июня, как планировалось ранее. Кроме того, МУП «Водоканал» принял решение о переносе на более поздний срок отключения холодного водоснабжения в Ленинском округе, которое планировалось с 4 по 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск ЖКХ горячее водоснабжение
 
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