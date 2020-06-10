Тем не менее работы на тепловых сетях будут завершены в должном объёме
Ресурсоснабжающие организации Иркутска сократили сроки отключения горячего водоснабжения. Муниципалитет направил письма руководителям теплоснабжающих, теплосетевых и управляющих организаций с просьбой пересмотреть сроки отключения горячего водоснабжения во всех округах в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов.
- Многие горожане соблюдают режим самоизоляции, работают в удалённом формате, находясь дома. Учитывая это, администрация совместно с ресурсоснабжающими организациями проработали вопросы о сокращении длительности проведения ремонта. Несмотря на сжатые сроки, работы будут завершены в должном объёме и отопительный сезон начнётся по плану, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Так, сокращены сроки работ на тепловых сетях с ограничением горячего водоснабжения по Октябрьскому району – работы завершены 9 июня вместо 11 июня. В Ленинском округе аналогичное работы завершили также раньше срока – 6 июня, а не 8 июня, как планировалось ранее. Кроме того, МУП «Водоканал» принял решение о переносе на более поздний срок отключения холодного водоснабжения в Ленинском округе, которое планировалось с 4 по 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске сокращены сроки отключения горячего водоснабжения
Общество, Фото:
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