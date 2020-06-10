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Дети Бурятии соревнуются в поздравлении врачей

Дети Бурятии соревнуются в поздравлении врачей
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проходит конкурс «Спасибо, доктор!»

В Бурятии проводится конкурс детских видеопоздравлений «Спасибо, доктор!» ко Дню медицинского работника. Именно врачи сопровождают нас с самого рождения и профессиональный праздник – лучший повод сказать слова благодарности своим докторам. Конкурс стартовал в День защиты детей, 1 июня.

Для участия необходимо отправить короткие видео до одной минуты в горизонтальном ракурсе на почту rcmp_bur2@mail.ru. Работы принимаются до 15 июня.

Лучшие поздравления войдут в итоговый ролик, посвящённый Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.

Возрастное ограничение 0+
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