Дети Бурятии соревнуются в поздравлении врачей

В республике проходит конкурс «Спасибо, доктор!»



В Бурятии проводится конкурс детских видеопоздравлений «Спасибо, доктор!» ко Дню медицинского работника. Именно врачи сопровождают нас с самого рождения и профессиональный праздник – лучший повод сказать слова благодарности своим докторам. Конкурс стартовал в День защиты детей, 1 июня.



Для участия необходимо отправить короткие видео до одной минуты в горизонтальном ракурсе на почту rcmp_bur2@mail.ru. Работы принимаются до 15 июня.



Лучшие поздравления войдут в итоговый ролик, посвящённый Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.



Возрастное ограничение 0+

