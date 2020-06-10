В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют автомобильную дорогу

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы завершат до 30 сентября этого года



В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют автомобильную дорогу по улице Гаврилова в посёлке Николаевский общей протяжённостью 0,8 км. Между районной администрацией и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на сумму более 8 млн рублей со сроком выполнения работ до 30 сентября этого года.



Перед дорожниками стоит задача довести до нормативных значений проезжую часть с двумя полосами движения, асфальтобетонным покрытием без разделительной полосы, и нанести горизонтальную дорожную разметку с применением световозвращающих элементов. Общая длина запроектированной разметки составляет 788 м. По проекту также предусмотрено устройство пешеходных переходов, 32-х новых дорожных знаков и восстановление водопропускной трубы.



В настоящее время подготовлено основание дорожного полотна. В ближайшее время планируется укладка асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся с опережением календарного графика, планируется сдача объекта в эксплуатацию раньше указанных сроков. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

