Работы завершат до 30 сентября этого года
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют автомобильную дорогу по улице Гаврилова в посёлке Николаевский общей протяжённостью 0,8 км. Между районной администрацией и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на сумму более 8 млн рублей со сроком выполнения работ до 30 сентября этого года.
Перед дорожниками стоит задача довести до нормативных значений проезжую часть с двумя полосами движения, асфальтобетонным покрытием без разделительной полосы, и нанести горизонтальную дорожную разметку с применением световозвращающих элементов. Общая длина запроектированной разметки составляет 788 м. По проекту также предусмотрено устройство пешеходных переходов, 32-х новых дорожных знаков и восстановление водопропускной трубы.
В настоящее время подготовлено основание дорожного полотна. В ближайшее время планируется укладка асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся с опережением календарного графика, планируется сдача объекта в эксплуатацию раньше указанных сроков. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
В Тарбагатайском районе Бурятии ремонтируют автомобильную дорогу
Общество, Фото:
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