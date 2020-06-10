Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей

Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»



В Иркутске планируют установить памятный знак детям-узникам фашистских концлагерей. С идеей установить памятник к властям обратились члены Иркутского отделения союза малолетних узников фашистских концлагерей.



– Несомненно, важно увековечить память и об этой части истории войны, о тех страшных моментах в памяти людей, переживших все муки ада, находясь в фашистских концлагерях. Подобные памятные знаки установлены в разных городах страны и Иркутск не должен оставаться в стороне. В память об этой великой трагедии иркутяне могут объединиться и подключиться к сбору средств на изготовление памятного знака. У нас есть Фонд поддержки и развития культуры Иркутска, который сможет аккумулировать эти средства, - заявил заместитель мэра Виталий Барышников.



Каждый иркутянин сможет принять участие в акции по сбору средств на счет некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития культуры на территории города Иркутска», сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.





Реквизиты опубликованы на сайте мэрии Иркутска.

