 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей

Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Общество,  Фото:pixabay.com
Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»

В Иркутске планируют установить памятный знак детям-узникам фашистских концлагерей. С идеей установить памятник к властям обратились члены Иркутского отделения союза малолетних узников фашистских концлагерей.

– Несомненно, важно увековечить память и об этой части истории войны, о тех страшных моментах в памяти людей, переживших все муки ада, находясь в фашистских концлагерях. Подобные памятные знаки установлены в разных городах страны и Иркутск не должен оставаться в стороне. В память об этой великой трагедии иркутяне могут объединиться и подключиться к сбору средств на изготовление памятного знака. У нас есть Фонд поддержки и развития культуры Иркутска, который сможет аккумулировать эти средства, - заявил заместитель мэра Виталий Барышников.

Каждый иркутянин сможет принять участие в акции по сбору средств на счет некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития культуры на территории города Иркутска», сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.


Реквизиты опубликованы на сайте мэрии Иркутска. 
памятник узники концлагерей
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
Общество, 10.06.2020
Осуждённая Юлия впервые взяла карандаш в руки, находясь в СИЗО
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
Общество, 10.06.2020
Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
В Бурятии новобранцы после карантина отправятся на полигоны
Общество, 10.06.2020
Военные освоят особенности боевой техники
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа
Общество, 10.06.2020
Стоимость одного набора – 1140 рублей
Акцию «Не пей за рулём!» провели в Бурятии
Акцию «Не пей за рулём!» провели в Бурятии
Общество, 10.06.2020
С начала года на дорогах Мухоршибирского района произошло пять ДТП с участием пьяных водителей
Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Общество, 10.06.2020
Родителей выпускников школ не пустят на вручение аттестатов
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
Общество, 10.06.2020
Вход будет разрешён только в защитной маске и перчатках
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
Общество, 10.06.2020
Житель Тунки незаконно насобирал 10 килограммов травы Сагаан Дали
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
Общество, 10.06.2020
Ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона. Видео

Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Общество, 10.06.2020
Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил большое видео о визите в Улан-Удэ. Он посетил многие микрорайоны и пришёл к удивительному выводу

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^