Заместитель мэра Иркутска предлагает иркутянам «объединиться в память о великой трагедии»
В Иркутске планируют установить памятный знак детям-узникам фашистских концлагерей. С идеей установить памятник к властям обратились члены Иркутского отделения союза малолетних узников фашистских концлагерей.
– Несомненно, важно увековечить память и об этой части истории войны, о тех страшных моментах в памяти людей, переживших все муки ада, находясь в фашистских концлагерях. Подобные памятные знаки установлены в разных городах страны и Иркутск не должен оставаться в стороне. В память об этой великой трагедии иркутяне могут объединиться и подключиться к сбору средств на изготовление памятного знака. У нас есть Фонд поддержки и развития культуры Иркутска, который сможет аккумулировать эти средства, - заявил заместитель мэра Виталий Барышников.
Каждый иркутянин сможет принять участие в акции по сбору средств на счет некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития культуры на территории города Иркутска», сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Реквизиты опубликованы на сайте мэрии Иркутска.
Иркутян призывают собрать деньги на памятник детям-узникам концлагерей
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