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Селенгу в районе Сотниково признали опасным местом для купания

Селенгу в районе Сотниково признали опасным местом для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рекомендовано не использовать воду из этого места

Из реки Селенга в районе села Сотниково Иволгинского района Бурятии в месте выпуска левобережных очистных сооружений МУП «Водоканал» взята проба воды. По результатам лабораторных исследований в ней установлено превышение гигиенических нормативов по содержанию колифагов, БПК 5, полифосфатов, аммиака, ХПК, уровню окраски и запаха.

Администрация Иволгинского района в целях профилактики массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний просит воздержаться от купания, отдыха и занятий спортом в этом месте. Кроме этого, не следует использовать воду из данного объекта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году на этом месте также было установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям.
купание экология санитарно-химические нормы Селенга Сотниково Иволгинский район Бурятия
 
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