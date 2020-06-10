В Улан-Удэ сухпайки получили студенты колледжа

Стоимость одного набора – 1140 рублей



В рамках социальной поддержки населения в связи с коронавирусом в Бурятии организована выдача продуктовых наборов для детей.

Сегодня продуктовые наборы начали получать и студенты республиканского многоуровневого колледжа, которым по 16 и 17 лет.



Стоимость одного набора – 1140 рублей.



- Остальные же студенты 16 и 17 лет, проживающие в районах, получат продуктовые наборы по месту регистрации. Ребята 2002 г.р., которым ещё не исполнилось 18 лет, получат продуктовые наборы позже в дополнительные сроки, - сообщили в республиканском многоуровневом колледже.





