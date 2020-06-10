Лидирует Евпатория
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где они будут купаться этим летом.
Большинство пользователей соцсетей (60,16%) поедут в Евпаторию купаться и отдыхать на Черное море. На втором месте — Ейск. В Азовском море планируют купаться 10,16% российских семей. «Бронзу» получила Карелия — 6,91% россиян планируют отдыхать на Онежском озере.
По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут купаться этим летом на Рыбинское водохранилище в Ярославскую область (5,28%), Балтийское море в Калининградскую область (4,88%), озеро Яровое в Алтайский край и озеро Байкал в Иркутской области (по 3,25%), а также на озеро Абрау в Абрау-Дюрсо (1,63%) и на Японское море в бухте Теляковского в Приморском крае (0,41%).
Десять самых желанных мест для купания этим летом:
1. Евпатория (в Чёрном море), 60.16%
2. Ейск (в Азовском море), 10.16%
3. Карелия (в Онежском озере), 6.91%
4. Ярославская область (в Рыбинском водохранилище), 5.28%
5. Калининградская область (в Балтийском море), 4.88%
6. Тверская область (в озере Селигер), 4.07%
7. Алтайский край (в озере Яровое), 3.25%
8. Иркутская область (в озере Байкал), 3.25%
9. Абрау-Дюрсо (в озере), 1.63%
Байкал попал в десятку самых желанных мест для купания
Общество, Фото:
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