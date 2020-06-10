 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

Акцию «Не пей за рулём!» провели в Бурятии

Акцию «Не пей за рулём!» провели в Бурятии
Общество, 
С начала года на дорогах Мухоршибирского района произошло пять ДТП с участием пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Не пей за рулём!»

Автоинспекторы напомнили водителям об ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также раздали тематические листовки, призывающие к трезвому вождению.

Водителей призвали к ответственному отношению к соблюдению мер безопасности на дорогах.

- За пять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД по Мухоршибирскому району задержали и отстранили от управления транспортными средствами 58 водителей с признаками опьянения: в том числе 50 - по ст. 12.8 КРФ об АП (за управление транспортным средством в состоянии опьянения), пять - по ст. 12.26 КРФ об АП (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).Три нарушителя будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 
ГИБДД водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Общество, 10.06.2020
Родителей выпускников школ не пустят на вручение аттестатов
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
Общество, 10.06.2020
Вход будет разрешён только в защитной маске и перчатках
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
Общество, 10.06.2020
Житель Тунки незаконно насобирал 10 килограммов травы Сагаан Дали
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
Общество, 10.06.2020
Ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона. Видео

Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Общество, 10.06.2020
Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил большое видео о визите в Улан-Удэ. Он посетил многие микрорайоны и пришёл к удивительному выводу
Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
Общество, 10.06.2020
Четыре года назад мужчина освободился из колонии
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршруток
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршруток
Общество, 10.06.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 10 июня
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 10.06.2020
В республике по-прежнему неустойчивая погода
В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов
В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов
Общество, 09.06.2020
Врачам удалось спасти ребёнка, который родился с рекордно низким весом
На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло
На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло
Общество, 09.06.2020
Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня

В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями
В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями
Общество, 09.06.2020
Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^