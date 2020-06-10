С начала года на дорогах Мухоршибирского района произошло пять ДТП с участием пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Не пей за рулём!»
Автоинспекторы напомнили водителям об ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также раздали тематические листовки, призывающие к трезвому вождению.
Водителей призвали к ответственному отношению к соблюдению мер безопасности на дорогах.
- За пять месяцев текущего года сотрудники ГИБДД по Мухоршибирскому району задержали и отстранили от управления транспортными средствами 58 водителей с признаками опьянения: в том числе 50 - по ст. 12.8 КРФ об АП (за управление транспортным средством в состоянии опьянения), пять - по ст. 12.26 КРФ об АП (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).Три нарушителя будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования в течение года, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Акцию «Не пей за рулём!» провели в Бурятии
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