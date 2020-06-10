Бурятские звёзды впервые разыграют квартиру в Улан-Удэ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓮𝓭𝓮𝓰𝓶𝓪 𝓓𝓸𝓻𝔃𝓱𝓲𝓮𝓿𝓪 (@midigmadorzhieva) 9 Июн 2020 в 6:11 PDT



Мэдэгма Доржиева указала Instagram-аккаунт, в котором будет проходить розыгрыш. Условия участия пока ещё не прописаны, как и сроки проведения розыгрыша. Сейчас идёт набор спонсоров.



В комментариях подписчики певицы взбудоражились и пообещали, что примут участие в розыгрыше: «Офигеть! Шикардос!», «Круто», «Было бы круто выиграть», «Ааа, как классно. Ждём-с и верим в удачу», «Ох, кому-то повезёт», «Хочу квартиру. Всем удачи».



Организатором этого крупного розыгрыша, по всей видимости, стал известный бурятский юморист Чимит Жамьянов.



Ранее в Бурятии были только гивы (так называются подобные розыгрыши в Instagram) с автомобилями. Одним из последних стал как раз Чимит Жамьянов. Он



До него дважды



Накануне стало известно о розыгрыше ещё одной квартиры в Улан-Удэ. Правда, к соцсетям она не имеет никакого отношения. Председатель Бурятского отделения Союза машиностроителей, управляющий директора АО «Улан-удэнского авиационного завода»







Мэдэгма Доржиева указала Instagram-аккаунт, в котором будет проходить розыгрыш. Условия участия пока ещё не прописаны, как и сроки проведения розыгрыша. Сейчас идёт набор спонсоров.В комментариях подписчики певицы взбудоражились и пообещали, что примут участие в розыгрыше: «Офигеть! Шикардос!», «Круто», «Было бы круто выиграть», «Ааа, как классно. Ждём-с и верим в удачу», «Ох, кому-то повезёт», «Хочу квартиру. Всем удачи».Организатором этого крупного розыгрыша, по всей видимости, стал известный бурятский юморист Чимит Жамьянов.Ранее в Бурятии были только гивы (так называются подобные розыгрыши в Instagram) с автомобилями. Одним из последних стал как раз Чимит Жамьянов. Он разыгрывает автомобиль INFINITI FX35 . Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить ряд манипуляций, среди них обязательная подписка на 69 страниц спонсоров.До него дважды разыгрывал автомобили певец Ринчин Дашицыренов . Он отдал свой Subaru Legacy B4, а чуть позже - BMW 6-Series.Накануне стало известно о розыгрыше ещё одной квартиры в Улан-Удэ. Правда, к соцсетям она не имеет никакого отношения. Председатель Бурятского отделения Союза машиностроителей, управляющий директора АО «Улан-удэнского авиационного завода» Леонид Белых выпустил обращение . Он сообщил, что среди проголосовавших за поправки в Конституцию проведут викторину, главным призом которой станет квартира в центре Улан-Удэ, в новом доме на улице Борсоева, 77.

В Бурятии впервые разыгрывают квартиру среди пользователей в Instagram. Об этом сообщила известная бурятская певица Мэдэгма Доржиева.- Друзья мои, а сейчас новость ну просто на миллион, вернее, может быть на два или, может быть, на три миллиона… Дело в том, что впервые в Бурятии будет разыгрываться квартира! Квартира! Скоро у кого-то будет новая недвижимость, - сказала она.