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Бурятские звёзды впервые разыграют квартиру в Улан-Удэ

Бурятские звёзды впервые разыграют квартиру в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Розыгрыш состоится в Instagram

В Бурятии впервые разыгрывают квартиру среди пользователей в Instagram. Об этом сообщила известная бурятская певица Мэдэгма Доржиева.

- Друзья мои, а сейчас новость ну просто на миллион, вернее, может быть на два или, может быть, на три миллиона… Дело в том, что впервые в Бурятии будет разыгрываться квартира! Квартира! Скоро у кого-то будет новая недвижимость, - сказала она. 



Мэдэгма Доржиева указала Instagram-аккаунт, в котором будет проходить розыгрыш. Условия участия пока ещё не прописаны, как и сроки проведения розыгрыша. Сейчас идёт набор спонсоров.

В комментариях подписчики певицы взбудоражились и пообещали, что примут участие в розыгрыше: «Офигеть! Шикардос!», «Круто», «Было бы круто выиграть», «Ааа, как классно. Ждём-с и верим в удачу», «Ох, кому-то повезёт», «Хочу квартиру. Всем удачи».

Организатором этого крупного розыгрыша, по всей видимости, стал известный бурятский юморист Чимит Жамьянов.

Ранее в Бурятии были только гивы (так называются подобные розыгрыши в Instagram) с автомобилями. Одним из последних стал как раз Чимит Жамьянов. Он разыгрывает автомобиль INFINITI FX35. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить ряд манипуляций, среди них обязательная подписка на 69 страниц спонсоров.

До него дважды разыгрывал автомобили певец Ринчин Дашицыренов. Он отдал свой Subaru Legacy B4, а чуть позже - BMW 6-Series. 

Накануне стало известно о розыгрыше ещё одной квартиры в Улан-Удэ. Правда, к соцсетям она не имеет никакого отношения. Председатель Бурятского отделения Союза машиностроителей, управляющий директора АО «Улан-удэнского авиационного завода» Леонид Белых выпустил обращение. Он сообщил, что среди проголосовавших за поправки в Конституцию проведут викторину, главным призом которой станет квартира в центре Улан-Удэ, в новом доме на улице Борсоева, 77.



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