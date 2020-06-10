В Бурятии разъяснили изменения нормативов накопления ТКО

Повышение нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов коснётся не всех юридических лиц



С 20 мая этого года в Бурятии изменены нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов, касающиеся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим, министерство природных ресурсов РБ заявило, что повышение нормативов накопления ТКО коснётся не всех юридических лиц.



Сегодня большая часть юридических лиц и ИП (порядка 5700) имеют подписанный с региональным оператором договор. Если, по условиям договора, твёрдые коммунальные отходы отгружаются из отдельно стоящих контейнеров, оплата услуги производится по фактическом объёму вывезенных отходов. Следовательно, для них повышение нормативов не скажется на стоимости услуги.



Прочие юридические лица, заключившие договоры с региональным оператором, могут самостоятельно закупить контейнер для вывоза ТКО, и, после установки на специально оборудованной площадке, обратиться в адрес регионального оператора. Оплату за вывоз ТКО они также будут производить за фактически вывезенный объём ТКО.



Изменения в нормативах связаны со значительным несоответствием расходов на вывоз ТКО и производимых юридическим лицами оплат. Так, к примеру, вывоз ТКО одного магазина обходится региональному оператору в 6 тысяч рублей в месяц, в то время как магазин оплачивает всего 157 рублей.



Также, некоторые юридические лица, пользуясь отсутствием полной базы данных у регионального оператора, больше года пользуются его услугами, при этом вывоз мусора не оплачивают. Свои отходы они сбрасывают в контейнеры жителей многоквартирных домов. Таким предпринимателям необходимо в срочном порядке обратиться в оператору для заключения договора.



Порядок установления нормативов накопления ТКО для юридических лиц производится на основании замеров, учитывая сезонность, объём накопления по дням недели, численность сотрудников, площадь помещений и т.д., в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 апреля 2016 г. №269 «Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов». Об этом сообщает пресс-служба минприроды РБ.

