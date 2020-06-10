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В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»

В Улан-Удэ проходит всероссийская акция «Оставайся донором»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Желающих сдать кровь просят принести с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС

С 10 по 11 июня, перед Всемирным днем донора крови, в Улан-Удэ проходит акция «Оставайся донором». Она продолжает Всероссийский донорский марафон, стартовавший 20 апреля.

Кровь могут сдать все желающие. Симптомы, с которыми не допустят к донорству: повышенная температура, кашель, затруднённое дыхание. На станции переливания крови действуют дополнительные меры по профилактике COVID-19.

Мероприятие проходит по адресу: Пирогова, 7а. Добровольцам необходимо взять с собой паспорт, результаты флюорографии и СНИЛС. Правила и рекомендации до и после донации можно найти на сайте brspk03.ru. Помимо акции приём доноров идёт в будни с 8:00 до 13:00, в четверг с 9:00 до 13:00.

Сегодня в Бурятии около 7000 доноров, 2175 из них – почётные доноры России. Чтобы получить это звание, надо сдать кровь 40 раз. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
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