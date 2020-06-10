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В Бурятии осуждённые женщины подарили бывшему узнику концлагеря свитер

В Бурятии осуждённые женщины подарили бывшему узнику концлагеря свитер
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Леонид Синегрибов стал узником в два года

Ранее улан-удэнец, автор единственной в мире газеты о малолетних узников фашизма «Судьба» Леонид Синегрибов посещал исправительную колонию №7 для женщин. Она рассказал о своей истории, о том, как он двухлетнем возрасте стал узником немецкого концлагеря в городе Алитус, который называли литовским Освенцимом.

Его рассказ произвёл на осуждённых неизгладимое впечатление. Сразу же после встречи у них родилась идея создания фильма на основе материала, отснятого корреспондентами студии кабельного телевидения «Кедр». Леонид Кириллович согласился стать консультантом будущего фильма.

Осуждённые поддерживали связь с Леонидом Кирилловичем через сотрудников отдела по воспитательной работе.

Фильм, получивший название «Надо успеть» показан по кабельному телевидению в учреждении. В честь этого события женщины передали Леониду Синегрибову памятный подарок – свитер.

- Осуждённые с нетерпением ждут новой встречи с этим замечательным человеком. А пока они читают газету «Судьба», которую Леонид Кириллович регулярно передаёт в учреждение, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте на сессии Народного Хурала депутатов призвали отказаться от своей квоты на освещение в СМИ в пользу газеты «Судьба». Леонид Синегрибов искал финансирование на её издание.

осужденные узники концлагерей
 
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