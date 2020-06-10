Леонид Синегрибов стал узником в два года
Ранее улан-удэнец, автор единственной в мире газеты о малолетних узников фашизма «Судьба» Леонид Синегрибов посещал исправительную колонию №7 для женщин. Она рассказал о своей истории, о том, как он двухлетнем возрасте стал узником немецкого концлагеря в городе Алитус, который называли литовским Освенцимом.
Его рассказ произвёл на осуждённых неизгладимое впечатление. Сразу же после встречи у них родилась идея создания фильма на основе материала, отснятого корреспондентами студии кабельного телевидения «Кедр». Леонид Кириллович согласился стать консультантом будущего фильма.
Осуждённые поддерживали связь с Леонидом Кирилловичем через сотрудников отдела по воспитательной работе.
Фильм, получивший название «Надо успеть» показан по кабельному телевидению в учреждении. В честь этого события женщины передали Леониду Синегрибову памятный подарок – свитер.
- Осуждённые с нетерпением ждут новой встречи с этим замечательным человеком. А пока они читают газету «Судьба», которую Леонид Кириллович регулярно передаёт в учреждение, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте на сессии Народного Хурала депутатов призвали отказаться от своей квоты на освещение в СМИ в пользу газеты «Судьба». Леонид Синегрибов искал финансирование на её издание.
В Бурятии осуждённые женщины подарили бывшему узнику концлагеря свитер
Общество, Фото:
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