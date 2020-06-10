В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф

Житель Тунки незаконно насобирал 10 килограммов травы Сагаан Дали



В национальном парке «Тункинский» в Бурятии во время рейдов был выявлен факт нарушения режима особо охраняемой природной территории, а именно сбора и перевозки дикорастущей лекарственной травы – рододендрон Адамса, известной как Сагаан Дали. Лекарственная трава занесена в Красную книгу республики.



- Нарушитель был обнаружен в Аршанском инспекторском участке, составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ. Изъято 10 кг травы рододендрона Адамса, - рассказал старший государственный инспектор Дмитрий Нефедьев.



За совершённое правонарушение мужчине грозит административное наказание в виде штрафа.



С начала вегетационного периода на территории лесничества «Национальный парк «Тункинский» госинспекторы выявили три факта правонарушения, связанные с незаконным сбором и перевозкой Сагаан Дали.



