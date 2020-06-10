Ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона. Видео
В одном из торговых комплексов Улан-Удэ выявлен факт реализации контрафактной обуви.
Полицейские из торговой точки 26-летнего предпринимателя изъяли более 500 пар обуви с признаками несоответствия оригиналам товаров известных фирм.
По результатам проведённой экспертизы, ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Дознание продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона. Видео
Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил большое видео о визите в Улан-Удэ. Он посетил многие микрорайоны и пришёл к удивительному выводу
Задержаны 23 нетрезвых водителя
Четыре года назад мужчина освободился из колонии
Об этом просили местные жители
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 10 июня
В республике по-прежнему неустойчивая погода
Врачам удалось спасти ребёнка, который родился с рекордно низким весом
Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня
Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа
В перечень вошли реки Чикой и Селенга на всём своём протяжении
40-километровая эстафета приурочена к 75-летию Победы
Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля