В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви

В одном из торговых комплексов Улан-Удэ выявлен факт реализации контрафактной обуви.Полицейские из торговой точки 26-летнего предпринимателя изъяли более 500 пар обуви с признаками несоответствия оригиналам товаров известных фирм.По результатам проведённой экспертизы, ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Дознание продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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