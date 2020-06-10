Задержаны 23 нетрезвых водителя
За сутки на дорогах Бурятии инспекторами ДПС выявлено 348 нарушения ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения из них 8 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность. Камерами ЦАФАП зафиксировано 689 нарушение ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне утром на улице Сахьяновой в Улан-Удэ под колёса «Хонды Цивик» попала 35-летняя женщина. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести.
За сутки в Бурятии выявлено более трёхсот нарушений ПДД
Общество, Фото:
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