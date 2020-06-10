Четыре года назад мужчина освободился из колонии
В конце мая в полицию обратился 73-летний улан-удэнец с заявлением о краже. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Предварительно установлено, что сотовый телефон и золотое кольцо были украдены из кармана жилетки мужчины, когда он ночью около подъезда распивал спиртное. Подозреваемый, 29-летний житель соседнего дома, воспользовался нетрезвым состоянием пенсионера. Украденное, по его словам, он потерял.
Кроме того, по предварительным данным, потерпевший дал ему свою кредитную карту для приобретения алкоголя и назвал пин-код к ней. Однако сосед иначе распорядился чужими деньгами. Картой он оплатил свои покупки на общую сумму около 19 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. Известно, что в 2016 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за карманные кражи. Ранее мужчина был также неоднократно судим. Подрабатывает ремонтом помещений.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
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