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Сосед обчистил пьяного улан-удэнца

Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Четыре года назад мужчина освободился из колонии

В конце мая в полицию обратился 73-летний улан-удэнец с заявлением о краже. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что сотовый телефон и золотое кольцо были украдены из кармана жилетки мужчины, когда он ночью около подъезда распивал спиртное. Подозреваемый, 29-летний житель соседнего дома, воспользовался нетрезвым состоянием пенсионера. Украденное, по его словам, он потерял.

Кроме того, по предварительным данным, потерпевший дал ему свою кредитную карту для приобретения алкоголя и назвал пин-код к ней. Однако сосед иначе распорядился чужими деньгами. Картой он оплатил свои покупки на общую сумму около 19 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Известно, что в 2016 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за карманные кражи. Ранее мужчина был также неоднократно судим. Подрабатывает ремонтом помещений.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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