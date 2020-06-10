Об этом просили местные жители
В Железнодорожном районе Улан-Удэ по просьбам жителей строят сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
⠀
В этом году сети водоснабжения появятся на улицах Коллективной, Кулундинской, Крамского, Ковалевской, Выборгской, сети водоотведения - на улице Джамбульской в микрорайонах Шишковка, ПВЗ. На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено более трёх миллионов рублей.
⠀
Также более одного миллиона рублей будет направлено на доработку проектно-сметной документации и прохождение экспертиз по проекту строительства сетей водоснабжения на улицах Челюскина, Левитана, Самбуева в микрорайоне Шишковка. Это необходимо для включения объектов в финансирование по региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».
⠀
В мэрии отмечают, что в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» в микрорайоне ПВЗ на ул. Шишкина, Ковалевской, Крамского было построено 2,8 км сетей водоснабжения, повысительная насосная станция на общую сумму 38,8 млн рублей.
⠀
Также проложено 1,5 км сетей водоснабжения на общую сумму 6,2 млн рублей на ул. Лысогорской, Шахтовой, Минина, Белинского, Кольцевой, Дзержинского, Амагаева в микрорайонах Шишковка, ПВЗ.
⠀
Кроме того, в рамках капитального ремонта инженерных сетей железнодорожного вокзала проводятся работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Революции 1905 года - ул. Цивилева общей протяжённостью 1,5 км.
На Шишиковке и ПВЗ в Улан-Удэ появятся сети водоснабжения
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 10.06.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 10 июня
Общество, 10.06.2020
В республике по-прежнему неустойчивая погода
Врачам удалось спасти ребёнка, который родился с рекордно низким весом
Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня
Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа
В перечень вошли реки Чикой и Селенга на всём своём протяжении
40-километровая эстафета приурочена к 75-летию Победы
Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля
Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года
С 21 июня начнётся голосование за лучший трюк
Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
В Бурятии поддержат мастеров плетения уникальных гобеленов из конского волоса
После Савватий обратился к верующим с проповедью