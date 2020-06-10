На Шишиковке и ПВЗ в Улан-Удэ появятся сети водоснабжения

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Об этом просили местные жители



В Железнодорожном районе Улан-Удэ по просьбам жителей строят сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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В этом году сети водоснабжения появятся на улицах Коллективной, Кулундинской, Крамского, Ковалевской, Выборгской, сети водоотведения - на улице Джамбульской в микрорайонах Шишковка, ПВЗ. На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено более трёх миллионов рублей.

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Также более одного миллиона рублей будет направлено на доработку проектно-сметной документации и прохождение экспертиз по проекту строительства сетей водоснабжения на улицах Челюскина, Левитана, Самбуева в микрорайоне Шишковка. Это необходимо для включения объектов в финансирование по региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

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В мэрии отмечают, что в 2019 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» в микрорайоне ПВЗ на ул. Шишкина, Ковалевской, Крамского было построено 2,8 км сетей водоснабжения, повысительная насосная станция на общую сумму 38,8 млн рублей.

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Также проложено 1,5 км сетей водоснабжения на общую сумму 6,2 млн рублей на ул. Лысогорской, Шахтовой, Минина, Белинского, Кольцевой, Дзержинского, Амагаева в микрорайонах Шишковка, ПВЗ.

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Кроме того, в рамках капитального ремонта инженерных сетей железнодорожного вокзала проводятся работы по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Революции 1905 года - ул. Цивилева общей протяжённостью 1,5 км.

