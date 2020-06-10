Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 10 июня
Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 10 июня.
МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 40 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-12 мин. По маршруту № 5 - по графику рабочего дня (12 рейсов). Телефон диспетчера МУП «Управление трамвая» - 43-41-23.
МУП «Городские маршруты»: движение 25 автобусов по маршрутам № 2, 3, 5, 12, 27, 37, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику рабочего дня. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.
Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 5-15 мин., в «непиковое» время - 15-40 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 21:00;
- по маршруту № 54 отправление автобусов из мкрн Восточный в 6:50, 9:00, 18:00;
- по маршруту № 80 отправление автобусов из 119 мкрн и мкрн Стеклозавод с 7:00 до 20:00 ежечасно.
В целях обеспечения транспортного обслуживания жителей мкрн Медведчиково движение осуществляют два автобуса по маршруту № 40 (с табличкой «Медведчиково»), автобусы отправляются из мкрн Зеленхоз и мкрн Медведчиково с 7:00 до 19:00, ежечасно.
Работа маршрутов № 28, 51, 92 приостановлена.
По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию пассажирского транспорта. Пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршруток
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