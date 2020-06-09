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В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов

В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов
Общество,  Фото:республиканский перинатальный центр
Врачам удалось спасти ребёнка, который родился с рекордно низким весом

В Улан-Удэ врачи республиканского перинатального центра выходили младенца, который родился весом всего в 400 граммов. Малыш появился на свет на 24-й неделе, его вес был ровно 400 граммов, рост – 25 сантиметров.

- Благодаря колоссальной работе наших докторов, анестезиологов, сестричек скоро ему исполнится пять месяцев, его вес уже более 2800 граммов. Он активен, сам дышит. И хотя впереди ещё длительнейший период лечения и реабилитации, мы верим, что все будет хорошо, - сообщили в республиканском перинатальном центре. 




Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале этого года в Улан-Удэ рассказали, как врачи выходили недоношенную девочку, родившуюся весом в 500 граммов. В длину она была чуть больше шариковой ручки.

дети врачи
 
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