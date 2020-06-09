Два проекта из Бурятии в сфере культуры выиграли гранты президента

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Колледж традиционных искусств народов Забайкалья (посёлок Иволгинск) по инициативе и при поддержке народных мастеров, именитых художников и общественности Бурятии занимается возрождением, изучением, сохранением и развитием традиционной культуры многонациональной республики. Здесь ведётся профессиональная подготовка мастеров по изготовлению художественных изделий из металла, дерева, уникальных гобеленов из конского волоса и волоса яка – сарлыка и мастеров по пошиву национальной одежды бурят, семейских, казаков, эвенков.



Плетение из конского волоса – уникальный вид народного творчества Бурятии. Гобелен из конского волоса имеет глубокие исторические корни. Берет своё начало с ковров «таара» еще со времен кочевого народа гунну. Ручная работа, натуральные цвета конского волоса и волоса яка–сарлыка, игра света и тени, где каждая ниточка, подчиненная общему замыслу, шероховатая фактура придают неповторимый колорит любому интерьеру. По преданию, именно по конскому волосу духи предков спускают благодать и счастье в дома, где есть изделия из него.



По итогам 2019 года гранты президента России получили два творческих проекта общенационального значения в области культуры и искусства из Бурятии, сообщила министр культуры республики Соёлма Даганва. Победителями стали проекты по созданию электронного каталога «На земле Гэсэра» и творческая мастерская по плетению бурятского гобелена из конского волоса.Гранты присуждены в соответствии с указом президента России «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства».Руководитель проекта по созданию электронного каталога Любовь Мордвина рассказала, что заявку на грант подавала не один год, и только в 2020 получила положительный ответ.- Грант направлен на популяризацию объектов историко-культурного наследия Бурятии. Планирую, что по итогам работы представлю общественности электронную версию мультимедийного альбома. Это будет сборник статей о наиболее значимых архитектурных памятниках нашей республики. С учётом, что прошли работы по реставрации и ремонту. Выйдут статьи о Воскресенской церкви в Кяхте, о Посольском Свято-Преображенском монастыре, Свято-Троицком Селенгинском монастыре, Гусиноозёрском дацане, театре оперы и балета, включим объекты археологии. В планах создать раздел «Памятники военной истории», в котором речь пойдёт об эвакуационных госпиталях, бюстах и скульптурах Героев Советского Союза. По условиям, мы должны завершить работу до декабря 2020 года, но в связи с карантином остро встаёт вопрос, успеем ли. Будем стараться, - отметила Любовь Мордвина.Впереди большая работа, сотрудничество с фотографами, краеведами, историками, со структурами охраны памятников Бурятии.Основная цель проекта – популяризация объектов культурного наследия республики Бурятия. Организаторы надеются, что электронный каталог заинтересует краеведов, студентов, учащихся, органы исполнительной власти.Автором второго проекта стал коллектив колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (посёлка Иволгинск). Педагоги восстановили старинную технологию изготовления уникальных ковров-гобеленов из конского и сарлычьего (як) волос.Как рассказал директор колледжа традиционных искусств народов Забайкалья Анатолий Куприянов, в республике есть мастера по плетению гобелена из конского волоса, но колледж – это единственное учебное заведение, где учат этому древнему ремеслу целенаправленно.- Планировали обновить материально-техническую часть мастерской, где проходят занятия по плетению бурятского гобелена из конского волоса. Хотим познакомить с этой технологией население республики, проведём мастер-классы для жителей Бурятии и гостей из других стран. Будет организована выставка. Пройдут краткосрочные курсы для всех желающих. Нам выделили около одного миллиона рублей. Реализовать проект должны в течение 2020 года, - отметил руководитель проекта Анатолий Куприянов.