После Савватий обратился к верующим с проповедью
8 июня, в православный День Святого Духа, глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ.
- Ему сослужили секретарь епархии, благочинный Улан-Удэнского округа, настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Иов (Маркелов), протоиерей Андрей Тарасов, иерей Роман Хлыбов, Константин Языков, иерей Иоанн Братенков, иерей Евгений Малофеев, иерей Николай Аюшеев, протодиакон Максим Пахолков, диакон Владислав Антонов, диакон Андрей Савин, диакон Сергий Панфилов. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Андрей Тарасов, - сообщили в Бурятской митрополии.
После митрополит Савватий обратился к своим сомолитвенникам с проповедью.
Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Троицком храме
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