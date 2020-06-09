 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Троицком храме

Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Троицком храме
Общество, 
После Савватий обратился к верующим с проповедью

8 июня, в православный День Святого Духа, глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совершил литургию в Свято-Троицком храме в Улан-Удэ.

- Ему сослужили секретарь епархии, благочинный Улан-Удэнского округа, настоятель Свято-Троицкого храма иеромонах Иов (Маркелов), протоиерей Андрей Тарасов, иерей Роман Хлыбов, Константин Языков, иерей Иоанн Братенков, иерей Евгений Малофеев, иерей Николай Аюшеев, протодиакон Максим Пахолков, диакон Владислав Антонов, диакон Андрей Савин, диакон Сергий Панфилов. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Андрей Тарасов, - сообщили в Бурятской митрополии.

После митрополит Савватий обратился к своим сомолитвенникам с проповедью. 
православие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии продолжает работу «Социальная деревня»
В Бурятии продолжает работу «Социальная деревня»
Общество, 09.06.2020
Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
Два проекта из Бурятии в сфере культуры выиграли гранты президента
Два проекта из Бурятии в сфере культуры выиграли гранты президента
Общество, 09.06.2020
В Бурятии поддержат мастеров плетения уникальных гобеленов из конского волоса
Семьи Бурятии о выплатах для детей с 3 до 7 лет: «Большая поддержка»
Семьи Бурятии о выплатах для детей с 3 до 7 лет: «Большая поддержка»
Общество, 09.06.2020
Матери рассказали, как они получали специальные пособия
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
Общество, 09.06.2020
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Общество, 09.06.2020
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Общество, 09.06.2020
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
Общество, 09.06.2020
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Известная бурятская певица готовит новый клип
Известная бурятская певица готовит новый клип
Общество, 09.06.2020
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
Общество, 09.06.2020
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус
«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране
«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране
Общество, 09.06.2020
«Крайне возмущены», - прокомментировал бурятский общественник  
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество, 09.06.2020
Ожидаются дожди, а местами грозы
В Бурятии военные осваивают тактику «кочующих» миномётов
В Бурятии военные осваивают тактику «кочующих» миномётов
Общество, 09.06.2020
Огонь по мишеням ведётся из кузова «КамАЗа»
Трамвайные пути на Гагарина в Улан-Удэ ремонтируют ночами
Трамвайные пути на Гагарина в Улан-Удэ ремонтируют ночами
Общество, 09.06.2020
Днём трамваи ходят по привычному графику
В Бурятии танкисты приступили к боевым стрельбам
В Бурятии танкисты приступили к боевым стрельбам
Общество, 09.06.2020
Занятия проводятся на полигоне Бурдуны
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Общество, 09.06.2020
Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^