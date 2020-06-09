В Забайкалье сохранили 829 таксофонов

С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера



Жители труднодоступных и малонаселённых пунктов Забайкальского края могут пользоваться таксофонами универсального обслуживания бесплатно. Всего в регионе 829 аппаратов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию — иногда это единственное средство связи в небольших посёлка и сёлах. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, противопожарную службу.



- Такие звонки совершаются в сложной жизненной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. С помощью таксофона есть возможность вызвать экстренные оперативные службы по телефонам: 01, 02, 03, 04, 112. А также совершать звонки бесплатно на любые стационарные номера на всей территории Российской Федерации, принимать входящие вызовы, получать справочную информацию и звонить на мобильные телефоны, - рассказал заместитель министра краевого минЖКХ Евгений Самойлов.



В правительстве отмечают, с учётом эпидситуации и повышенной нагрузки на сети подвижной радиотелефонной связи в условиях самоизоляции граждан, таксофоны являются важными и востребованными.









