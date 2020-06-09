 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Забайкалье сохранили 829 таксофонов

В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
Общество, 
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера

Жители труднодоступных и малонаселённых пунктов Забайкальского края могут пользоваться таксофонами универсального обслуживания бесплатно. Всего в регионе 829 аппаратов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию — иногда это единственное средство связи в небольших посёлка и сёлах. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, противопожарную службу.

- Такие звонки совершаются в сложной жизненной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. С помощью таксофона есть возможность вызвать экстренные оперативные службы по телефонам: 01, 02, 03, 04, 112. А также совершать звонки бесплатно на любые стационарные номера на всей территории Российской Федерации, принимать входящие вызовы, получать справочную информацию и звонить на мобильные телефоны, - рассказал заместитель министра краевого минЖКХ Евгений Самойлов.

В правительстве отмечают, с учётом эпидситуации и повышенной нагрузки на сети подвижной радиотелефонной связи в условиях самоизоляции граждан, таксофоны являются важными и востребованными.




таксофон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
Общество, 09.06.2020
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Общество, 09.06.2020
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Общество, 09.06.2020
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
Общество, 09.06.2020
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Известная бурятская певица готовит новый клип
Известная бурятская певица готовит новый клип
Общество, 09.06.2020
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
Общество, 09.06.2020
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус
«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране
«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране
Общество, 09.06.2020
«Крайне возмущены», - прокомментировал бурятский общественник  
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество, 09.06.2020
Ожидаются дожди, а местами грозы
В Бурятии военные осваивают тактику «кочующих» миномётов
В Бурятии военные осваивают тактику «кочующих» миномётов
Общество, 09.06.2020
Огонь по мишеням ведётся из кузова «КамАЗа»
Трамвайные пути на Гагарина в Улан-Удэ ремонтируют ночами
Трамвайные пути на Гагарина в Улан-Удэ ремонтируют ночами
Общество, 09.06.2020
Днём трамваи ходят по привычному графику
В Бурятии танкисты приступили к боевым стрельбам
В Бурятии танкисты приступили к боевым стрельбам
Общество, 09.06.2020
Занятия проводятся на полигоне Бурдуны
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Общество, 09.06.2020
Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ
Не улица Помойная: В Улан-Удэ убрали свалку на Павлова
Не улица Помойная: В Улан-Удэ убрали свалку на Павлова
Общество, 09.06.2020
Утопающую в мусоре улицу убрали после предложения переименовать её в Помойную
У здания правительства Бурятии эвакуируют машины
У здания правительства Бурятии эвакуируют машины
Общество, 09.06.2020
На площади Советов машины увозят на штрафстоянку
Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»
Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»
Общество, 09.06.2020
Председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» высказала свою позицию по изменениям в Конституции

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^