С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Жители труднодоступных и малонаселённых пунктов Забайкальского края могут пользоваться таксофонами универсального обслуживания бесплатно. Всего в регионе 829 аппаратов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Таксофоны универсальных услуг связи выполняют социальную функцию — иногда это единственное средство связи в небольших посёлка и сёлах. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы: скорую помощь, полицию, противопожарную службу.
- Такие звонки совершаются в сложной жизненной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. С помощью таксофона есть возможность вызвать экстренные оперативные службы по телефонам: 01, 02, 03, 04, 112. А также совершать звонки бесплатно на любые стационарные номера на всей территории Российской Федерации, принимать входящие вызовы, получать справочную информацию и звонить на мобильные телефоны, - рассказал заместитель министра краевого минЖКХ Евгений Самойлов.
В правительстве отмечают, с учётом эпидситуации и повышенной нагрузки на сети подвижной радиотелефонной связи в условиях самоизоляции граждан, таксофоны являются важными и востребованными.
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
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