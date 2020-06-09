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Байкальские спасатели повышают профподготовку

Байкальские спасатели повышают профподготовку
Общество,  Фото:БПСО
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают повышать свой профессиональный уровень.

За последний месяц всеми поисково-спасательными подразделениями БПСО проведён ряд учебно-тренировочных занятий, без многодневных командировок, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Отработаны навыки спасения в условиях паводка, на горных реках, с применением техники повышенной проходимости. Проводилась водолазная, маломерная и горная подготовка спасателей, сообщили в пресс-службе БПСО.


спасатели
 
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