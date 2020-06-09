Байкальские спасатели повышают профподготовку

Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают повышать свой профессиональный уровень.
За последний месяц всеми поисково-спасательными подразделениями БПСО проведён ряд учебно-тренировочных занятий, без многодневных командировок, с соблюдением необходимых мер безопасности.
Отработаны навыки спасения в условиях паводка, на горных реках, с применением техники повышенной проходимости. Проводилась водолазная, маломерная и горная подготовка спасателей, сообщили в пресс-службе БПСО.
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус
«Крайне возмущены», - прокомментировал бурятский общественник
Ожидаются дожди, а местами грозы
Огонь по мишеням ведётся из кузова «КамАЗа»
Днём трамваи ходят по привычному графику
Занятия проводятся на полигоне Бурдуны
Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ
Утопающую в мусоре улицу убрали после предложения переименовать её в Помойную
На площади Советов машины увозят на штрафстоянку
Председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» высказала свою позицию по изменениям в Конституции