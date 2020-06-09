На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло

Общество, Фото: архив пресс-службы упрдор «Забайкалье»

Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня



На федеральной автодороге Чита – Забайкальск – граница с КНР на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска 10 и 11 июня с 14:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба краевого минстроя со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Забайкалье».



Корректировки в схеме организации дорожного движения связаны с тем, что на участке с 484 по 486 километр необходимо установить рамные конструкции, на которых позже разместят табло переменной информации. Как отметили в пресс-службе, если позволят погодные условия, то все работы будут выполнены за один день.



Впервые табло переменной информации появились на федеральных дорогах Забайкальского края в 2018 году. Благодаря им, водители получают оперативную информацию о неблагоприятных природных явлениях, дорожной обстановке и транспортной ситуации.

