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На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло

На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло
Общество,  Фото:архив пресс-службы упрдор «Забайкалье»
Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня

На федеральной автодороге Чита – Забайкальск – граница с КНР на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска 10 и 11 июня с 14:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба краевого минстроя со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Забайкалье».

Корректировки в схеме организации дорожного движения связаны с тем, что на участке с 484 по 486 километр необходимо установить рамные конструкции, на которых позже разместят табло переменной информации. Как отметили в пресс-службе, если позволят погодные условия, то все работы будут выполнены за один день.

Впервые табло переменной информации появились на федеральных дорогах Забайкальского края в 2018 году. Благодаря им, водители получают оперативную информацию о неблагоприятных природных явлениях, дорожной обстановке и транспортной ситуации.
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