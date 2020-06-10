В Бурятии местами грозы

В республике по-прежнему неустойчивая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 июня по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с.



Температура воздуха ночью 6-11, местами до 1 тепла, по северо-востоку до 0-3 мороза, днём 18-23, местами 11-16 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью слабый, днём до 8-13 м/с. Температура ночью 7-9, днём 18-20 тепла.



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