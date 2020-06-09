В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями

Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа



В Забайкальском крае внесены изменения в проведение онлайн-соревнований по воркауту «Открытие летнего сезона по Workout». В том числе продлён приём подачи заявок. К участию в соревнованиях допускаются желающие всех возрастных категорий. Количество участников не ограничено.



Для участия в соревнованиях необходимо снять видео не более 2 минут, где спортсмен демонстрирует свой уровень как силовых, так и технических элементов. Монтаж не допускается, съёмка одним кадром.



После подачи заявок проводится жеребьёвка онлайн-баттлов, где у каждого будет определённый соперник. Жеребьёвка также пройдёт в режиме онлайн. Победитель будет определён по итогу голосования зрителей и решению судей соревнований. Каждому, кто будет проходить в следующий этап, нужно будет скидывать очередное видео для нового тура.



Заявки подаются в паблик федерации воркаута Забайкальского края в ВК. Сообщаются ФИО, дата рождения, населённый пункт и прикрепляется видеозаявка.



Расписание соревнований



1 этап:

- с 9 по 11 июня – подача заявок;

- 12 июня в 10:00 – проведение жеребьёвки;

- с 12 по 16 июня – голосование, онлайн-баттлы;

- 16 июня в 21:00 – итоги первого этапа, проведение жеребьёвки.



2 этап:

- с 17 по 18 июня – подача видеозаявок для второго этапа;

- с 19 по 22 июня – голосование, онлайн-баттлы;

- 22 июня в 21:00 – итоги первого этапа, проведение жеребьёвки.



3 этап:

- с 23 по 24 июня – подача видеозаявок для третьего этапа;

- с 25 по 27 июня – голосование, онлайн-баттлы;

- 28 июня – подведение итогов.



Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. Об этом сообщает федерация воркаута Забайкальского края.



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