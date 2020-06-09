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В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями

В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями
Общество,  Фото:pixabay.com
Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа

В Забайкальском крае внесены изменения в проведение онлайн-соревнований по воркауту «Открытие летнего сезона по Workout». В том числе продлён приём подачи заявок. К участию в соревнованиях допускаются желающие всех возрастных категорий. Количество участников не ограничено.

Для участия в соревнованиях необходимо снять видео не более 2 минут, где спортсмен демонстрирует свой уровень как силовых, так и технических элементов. Монтаж не допускается, съёмка одним кадром.

После подачи заявок проводится жеребьёвка онлайн-баттлов, где у каждого будет определённый соперник. Жеребьёвка также пройдёт в режиме онлайн. Победитель будет определён по итогу голосования зрителей и решению судей соревнований. Каждому, кто будет проходить в следующий этап, нужно будет скидывать очередное видео для нового тура.

Заявки подаются в паблик федерации воркаута Забайкальского края в ВК. Сообщаются ФИО, дата рождения, населённый пункт и прикрепляется видеозаявка.

Расписание соревнований

1 этап:
- с 9 по 11 июня – подача заявок;
- 12 июня в 10:00 – проведение жеребьёвки;
- с 12 по 16 июня – голосование, онлайн-баттлы;
- 16 июня в 21:00 – итоги первого этапа, проведение жеребьёвки.

2 этап:
- с 17 по 18 июня – подача видеозаявок для второго этапа;
- с 19 по 22 июня – голосование, онлайн-баттлы;
- 22 июня в 21:00 – итоги первого этапа, проведение жеребьёвки.

3 этап:
- с 23 по 24 июня – подача видеозаявок для третьего этапа;
- с 25 по 27 июня – голосование, онлайн-баттлы;
- 28 июня – подведение итогов.

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. Об этом сообщает федерация воркаута Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
спорт воркаут соревнования Забайкальский край
 
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