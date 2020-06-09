Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Иванов Ведущий (@ilya_taurus) 8 Июн 2020 в 3:55 PDT



В комментариях подписчики Ильи восхищаются и смеются над его поступком, многие из них ограничились смайликами. Некоторые отметили опасность этой выходки: «Там же можно так током убиться», - написали в комментариях. Илья согласился с этим мнением и попросил «лучше не повторять». Кто-то у него поинтересовался «как водичка» и блогер ответил: «Грязная и тёплая».



Также видео продублировали в паблик «Весь Улан-Удэ». Здесь пользователи Сети не так однозначно отнеслись к произошедшему: «Плохое задание. У себя дома или во дворе делайте что угодно, зачем в фонтан. Там, где люди гуляют, дети. Почему должны смотреть на это. Короче, тупое задание. Фантазия плохая у того, кто задал», «Да печально, куда падаем, бескультурье», «Да культур мультур шкалит, нет слов», «Совсем не далёкого ума. Какой пример подаёте молодёжи. Вот вместо купания лучше бы мусор по улицам собирали и в урну бросали. Или пожилому человеку помогли, например, навести порядок в доме или с огородом вот это поступок. А так безобразие и тупость ваша зашкаливает».



За сутки видео просмотрели около 20 тысяч раз.



Как сообщал «Байкал-Daily», периодически также вылавливают

В комментариях подписчики Ильи восхищаются и смеются над его поступком, многие из них ограничились смайликами. Некоторые отметили опасность этой выходки: «Там же можно так током убиться», - написали в комментариях. Илья согласился с этим мнением и попросил «лучше не повторять». Кто-то у него поинтересовался «как водичка» и блогер ответил: «Грязная и тёплая».Также видео продублировали в паблик «Весь Улан-Удэ». Здесь пользователи Сети не так однозначно отнеслись к произошедшему: «Плохое задание. У себя дома или во дворе делайте что угодно, зачем в фонтан. Там, где люди гуляют, дети. Почему должны смотреть на это. Короче, тупое задание. Фантазия плохая у того, кто задал», «Да печально, куда падаем, бескультурье», «Да культур мультур шкалит, нет слов», «Совсем не далёкого ума. Какой пример подаёте молодёжи. Вот вместо купания лучше бы мусор по улицам собирали и в урну бросали. Или пожилому человеку помогли, например, навести порядок в доме или с огородом вот это поступок. А так безобразие и тупость ваша зашкаливает».За сутки видео просмотрели около 20 тысяч раз.Как сообщал «Байкал-Daily», периодически также вылавливают купающихся в фонтане в улан-удэнском ТРЦ Galaxy

Улан-удэнский блогер Илья Иванов на спор прыгнул в фонтан перед Русским драматическим театром. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram. Молодой человек пояснил, что такое задание ему дали друзья, между которыми происходит своеобразный баттл.- Я открыл купальный сезон! – написал Илья.Перед тем, как нырнуть в фонтан молодой человек выкрикивает: «Долой высокие цены за горячую воду». В кофте, брюках, кроссовках и лицевой маске он окунается в фонтан. Невольными свидетелями стали отдыхающие на театральной площади. Они недоумённо наблюдали за происходящим.