40-километровая эстафета приурочена к 75-летию Победы
На Байкале 24 июня состоится спортивная эстафета-заплыв на лодке с вёслами по маршруту «Листвянка – Танхой». Мероприятие проводится в честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Протяжённость маршрута составит 40 километров. Инициаторами мероприятия выступили ветераны и участники боевых действий, правоохранительных органов, силовых структур и ведомств в рамках международного форума спецназа имени И.Г. Старинова. Подготовкой и проведением спортивного заплыва занимается общественное движение «Содружество воинов-сибиряков».
Мероприятие стартует 24 июня рано утром в посёлке Листвянка. Сбор участников и инструктаж состоятся в 03:30, старт эстафеты – в 04:00.
К участию допускаются ветераны правоохранительных органов, силовых структур и ведомств, действующие сотрудники перечисленных ведомств, имеющие соответствующую физическую подготовку к плаванию на надувной лодке с вёслами. Безопасность эстафеты-заплыва обеспечивает Байкальский поисково-спасательный отряд ГУ МЧС по Иркутской области.
Международный форум спецназа имени И.Г. Старинова неоднократно проходил во Владивостоке, Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Волгограде, Москве, Санкт-Петербурге, Бресте, Севастополе, Улан-Баторе (Монголия), начиная с 2005 года. В них приняло участие более 7,5 тысяч ветеранов и военнослужащих, 12 Героев России, 2 Героя Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
На Байкале состоится заплыв силовиков на лодках
Общество, Фото:
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