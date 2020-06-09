Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля
В Иркутской области объявлено о проведении открытого конкурса на присуждение премии губернатора региона творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба областной минкультуры.
Приём конкурсной документации будет осуществляться с 15 июня по 6 июля в министерстве культуры и архивов Иркутской области с пометкой «На соискание премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства».
Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства авторам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-исполнителям, дирижёрам, режиссёрам-постановщикам спектаклей) на результаты исполнительской деятельности (исполнение). В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы творческих работников. Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.
Ознакомится с положением и узнать о необходимых документах можно на сайте минкультуры Иркутской области в разделе «Государственная поддержка».
Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля
Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года
С 21 июня начнётся голосование за лучший трюк
Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
В Бурятии поддержат мастеров плетения уникальных гобеленов из конского волоса
После Савватий обратился к верующим с проповедью
Матери рассказали, как они получали специальные пособия
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус