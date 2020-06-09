 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора

Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля

В Иркутской области объявлено о проведении открытого конкурса на присуждение премии губернатора региона творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба областной минкультуры.

Приём конкурсной документации будет осуществляться с 15 июня по 6 июля в министерстве культуры и архивов Иркутской области с пометкой «На соискание премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства».

Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства авторам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-исполнителям, дирижёрам, режиссёрам-постановщикам спектаклей) на результаты исполнительской деятельности (исполнение). В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы творческих работников. Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.

Ознакомится с положением и узнать о необходимых документах можно на сайте минкультуры Иркутской области в разделе «Государственная поддержка». 
Иркутская область премия культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе создали фильм к столетию Героя России
В Агинском округе создали фильм к столетию Героя России
Общество, 09.06.2020
Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
Школьники Улан-Удэ написали эссе о женщинах на войне
Школьники Улан-Удэ написали эссе о женщинах на войне
Общество, 09.06.2020
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе
Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора
Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора
Общество, 09.06.2020
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля
В Чите благоустроят парк Угольщиков
В Чите благоустроят парк Угольщиков
Общество, 09.06.2020
Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года
В Бурятии стартует онлайн-конкурс по стрит-воркауту
В Бурятии стартует онлайн-конкурс по стрит-воркауту
Общество, 09.06.2020
С 21 июня начнётся голосование за лучший трюк
В Бурятии продолжает работу «Социальная деревня»
В Бурятии продолжает работу «Социальная деревня»
Общество, 09.06.2020
Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
Два проекта из Бурятии в сфере культуры выиграли гранты президента
Два проекта из Бурятии в сфере культуры выиграли гранты президента
Общество, 09.06.2020
В Бурятии поддержат мастеров плетения уникальных гобеленов из конского волоса
Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Троицком храме
Бурятский митрополит совершил литургию в Свято-Троицком храме
Общество, 09.06.2020
После Савватий обратился к верующим с проповедью
Семьи Бурятии о выплатах для детей с 3 до 7 лет: «Большая поддержка»
Семьи Бурятии о выплатах для детей с 3 до 7 лет: «Большая поддержка»
Общество, 09.06.2020
Матери рассказали, как они получали специальные пособия
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
В Забайкалье сохранили 829 таксофонов
Общество, 09.06.2020
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Байкальские спасатели повышают профподготовку
Общество, 09.06.2020
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Улан-удэнский блогер на спор прыгнул в фонтан на Саянах
Общество, 09.06.2020
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
Общество, 09.06.2020
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Известная бурятская певица готовит новый клип
Известная бурятская певица готовит новый клип
Общество, 09.06.2020
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
Общество, 09.06.2020
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^