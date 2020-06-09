Творческие работники Иркутской области получат премию от губернатора

Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля



В Иркутской области объявлено о проведении открытого конкурса на присуждение премии губернатора региона творческим работникам за достижения в области культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба областной минкультуры.



Приём конкурсной документации будет осуществляться с 15 июня по 6 июля в министерстве культуры и архивов Иркутской области с пометкой «На соискание премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства».



Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства авторам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-исполнителям, дирижёрам, режиссёрам-постановщикам спектаклей) на результаты исполнительской деятельности (исполнение). В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы творческих работников. Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.



Ознакомится с положением и узнать о необходимых документах можно на сайте минкультуры Иркутской области в разделе «Государственная поддержка».

