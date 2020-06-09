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«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране

«Боевое братство» в Бурятии осудило Навального за слова о ветеране
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Крайне возмущены», - прокомментировал бурятский общественник

В Бурятии члены общественной организации ветеранов «Боевое братство» возмутились постом политического деятеля Алексея Навального в социальной сети «Твиттер».

В начале июня по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик. В последнем приняли участие известные люди страны, в том числе артисты, спортсмены и общественные деятели: они читали преамбулу Основного закона страны. В ролике снялся также участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Позже Алексей Навальный опубликовал ролик в «Твиттере» и написал следующий комментарий к записи: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Руководитель Бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Жамбал Жанаев высказался против оскорбления ветерана.

- Крайне отрицательное отношение, мы защищаем ветерана войны. Я могу сказать от всего правления «Боевого братства» о том, что мы эту тему обсуждали и крайне возмущены его общественным поведением, - отметил он.

Жамбал Жанаев отметил, что одним из самых важных направлений их организации является помощь и поддержка ветеранов разных войн.

- Мы имеем в виду не только войны в Афгане, Чечне, но и Корейскую войну, войны во Вьетнаме, Эфиопии – все войны, участниками которых были воины Советского Союза, Российской Федерации. В этом году во время пандемии мы активно работаем в данном направлении, помогая продовольственными наборами, закупкой продуктов и т.д. Что касается именно ветеранов Великой Отечественной войны, то наши тоже ездили, поздравляли их, под окнами пели песни на 9 мая в Улан-Удэ. В Прибайкальском, Окинском, Кабанском районах мы зажгли символы Вечного огня – сделали антивандальные металлические звёзды, установили газовое оборудование, и 9 мая они были включены как символы Вечного огня. Также в селе Аргада в Курумканском районе сейчас восстанавливают мемориал, ремонтируют, и вот после ремонта мы будем там устанавливать подобное оборудование, - рассказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», голосование по поправкам в Конституцию состоится в России 1 июля
Конституция Навальный
 
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