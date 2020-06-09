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Завтра в Бурятии ухудшится погода

Завтра в Бурятии ухудшится погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидаются дожди, а местами грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, завтра, 10 июня по республике ожидаются местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 15-17 м/с.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
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