Ожидаются дожди, а местами грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, завтра, 10 июня по республике ожидаются местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 15-17 м/с.
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Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Завтра в Бурятии ухудшится погода
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