Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года
В Чите ведутся работы по масштабному проекту благоустройства парка Угольщиков посёлка Восточный. Объект планируется завершить до 1 ноября этого года.
В парке будут установлены скамейки, тротуары, мост через реку, сцена с колоннами, детские и спортивные площадки, площадка для фотосессий, зона отдыха, наружное освещение, а также будут выполнены работы по озеленению территории.
- В приоритете, конечно же, сохранение лесной зоны парка Угольщиков, которую подарила нам природа. Запланировано облагородить эту территорию для прогулок с детьми, семьёй, для занятия спортом и культурного времяпрепровождения. Работы по объектам ведутся и должны быть завершены в срок, – рассказала министр краевого минЖКХ Евгения Батуева.
Сметная стоимость проекта парка Угольщиков составляет почти 51,5 миллионов рублей. На данный момент проходит повторный аукцион по определению лучшей подрядной организации, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В Чите благоустроят парк Угольщиков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лента расскажет о Бадме Жабоне – партизане и старшине Красной Армии
На прошлой неделе были подведены результаты городского конкурса эссе
Документы на конкурс будут приниматься с 15 июня по 6 июля
Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года
С 21 июня начнётся голосование за лучший трюк
Проект под таким названием стартовал в Закаменском районе ровно год назад
В Бурятии поддержат мастеров плетения уникальных гобеленов из конского волоса
После Савватий обратился к верующим с проповедью
Матери рассказали, как они получали специальные пособия
С устройств можно бесплатно звонить на стационарные номера
Спасатели тренируются с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса
Молодому человеку такое задание дали друзья. Видео
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19
Мэдэгма Доржиева представит клип на песню, которая в её репертуаре находится давно
Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус