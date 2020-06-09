В Чите благоустроят парк Угольщиков

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

Работы планируют завершить не позднее ноября 2020 года



В Чите ведутся работы по масштабному проекту благоустройства парка Угольщиков посёлка Восточный. Объект планируется завершить до 1 ноября этого года.



В парке будут установлены скамейки, тротуары, мост через реку, сцена с колоннами, детские и спортивные площадки, площадка для фотосессий, зона отдыха, наружное освещение, а также будут выполнены работы по озеленению территории.



- В приоритете, конечно же, сохранение лесной зоны парка Угольщиков, которую подарила нам природа. Запланировано облагородить эту территорию для прогулок с детьми, семьёй, для занятия спортом и культурного времяпрепровождения. Работы по объектам ведутся и должны быть завершены в срок, – рассказала министр краевого минЖКХ Евгения Батуева.



Сметная стоимость проекта парка Угольщиков составляет почти 51,5 миллионов рублей. На данный момент проходит повторный аукцион по определению лучшей подрядной организации, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

