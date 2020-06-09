Огонь по мишеням ведётся из кузова «КамАЗа»
Впервые в рамках полевых занятий миномётчики танкового соединения в Бурятии осваивают тактику «кочующих» миномётов.
В условиях горно-лесистой местности полигона Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии расчёты поразят свыше 50 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и строения противника.
Впервые военнослужащие применят тактику «кочующих» миномётов, установленных в кузове грузовиков «КамАЗ», по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами, возвышенностями и лесополосами.
Поиск целей противника ведётся с применением современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотной авиации.
Тактика «бродячих» миномётов применяется в ходе боевой подготовки, она основана на опыте современных вооружённых конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные осваивают тактику «кочующих» миномётов
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