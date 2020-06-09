Днём трамваи ходят по привычному графику
В Улан-Удэ идёт капитальный ремонт трамвайных путей по улице Гагарина. На первом участке протяжённостью 484 метра от проспекта 50-летия Октября до улицы Пестеля подрядчик «СМП № 398» уже выполнил укладку новой рельсо-шпальной решётки на деревянной шпале, уложил основание из щебня, произвёл алюминотермитную сварку стыков рельсов. Сейчас ведётся работа по «выправке» пути и подготовке к укладке асфальтового покрытия.
Ремонт проводится ночью, днём движение трамваев осуществляется по графику.
Последний раз этот участок ремонтировали в 2004 году.
В июле начнётся капитальный ремонт на втором участке ул. Гагарина - от ул. Добролюбова до ул. Юного Коммунара. Всего на двух участках отремонтируют 1,296 км путей. Все работы должны завершиться до 30 сентября.
На капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Гагарина было выделено более 52 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Трамвайные пути на Гагарина в Улан-Удэ ремонтируют ночами
Общество, Фото:
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