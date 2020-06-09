В перечень вошли реки Чикой и Селенга на всём своём протяжении
Жителям Бурятии напомнили о наиболее опасных местах для купания в Кяхтинском районе республики. Это река Чикой и река Селенга на всём протяжении рек, озёра в муниципальном образовании «Хоронхойское» вблизи Селенги, протока Чикоя в местности Шитиловка, озёра вблизи села Большой Луг, водохранилище Савва, озеро Песчанка, озеро Киран, Кударинское водохранилище.
Кроме этого, отдел по ГО и ЧС, ЕДДС районной администрации напоминает, что купаться там, где установлены запрещающие знаки, опасно для жизни. Также рекомендуется тщательнее следить за детьми и не доверять контроль над ними чужим людям.
По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора по Бурятии в Селенгинском районе, в связи с выделением возбудителя гепатита «А» в протоке реки Чикой в местности Шерхан имеется риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы. Это может повлиять на качество питьевого водоснабжения и вызвать массовые инфекционные заболевания. Не допускается использование воды из реки Чикой для питьевых, рекреационных, хозяйственно-бытовых нужд.
Названы опасные места для купания в Кяхтинском районе Бурятии
Общество, Фото:
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