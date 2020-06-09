 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника

Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ

В соответствии с планом боевой подготовки отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в Улан-Удэ, на войсковом стрельбище полигона Сосновый Бор десантники отработали действия разведывательных подразделений с боевой стрельбой.

Предварительно была проведена разведка объектов условного противника, классификация целей и определена дальность до них. После огнём по отдельным целям разведчики уничтожили условного противника.

В ходе занятия разведчики отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности с обязательной сменой огневой позиции из штатного оружия: 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд» и автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя» из различных положений.

Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику, сообщили в минобороны России.


военнослужащие учения десантники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
Общество, 09.06.2020
Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ
Не улица Помойная: В Улан-Удэ убрали свалку на Павлова
Не улица Помойная: В Улан-Удэ убрали свалку на Павлова
Общество, 09.06.2020
Утопающую в мусоре улицу убрали после предложения переименовать её в Помойную
У здания правительства Бурятии эвакуируют машины
У здания правительства Бурятии эвакуируют машины
Общество, 09.06.2020
На площади Советов машины увозят на штрафстоянку
Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»
Сажида Баталова о голосовании по Конституции: «Важное событие для страны и каждого из нас»
Общество, 09.06.2020
Председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» высказала свою позицию по изменениям в Конституции
Молодые артисты Бурятии споют гимн России
Молодые артисты Бурятии споют гимн России
Общество, 09.06.2020
Также в этот день покажут клип к гимну  
В Улан-Удэ ищут очевидцев загадочного объекта в виде сигары
В Улан-Удэ ищут очевидцев загадочного объекта в виде сигары
Общество, 09.06.2020
Неопознанный летающий объект, по словам двух горожан, летел низко и беззвучно
Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»
Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»
Общество, 09.06.2020
Фильм покажут в кинотеатрах после снятия ограничений
В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели
В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели
Общество, 09.06.2020
Всё лето они будут следить за обстановкой у мест отдыха горожан
В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком
В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком
Общество, 09.06.2020
Площадка с настоящим песком появилась под Удинским мостом
Леонид Белых: Голосующие за Конституцию смогут выиграть квартиру!
Леонид Белых: Голосующие за Конституцию смогут выиграть квартиру!
Общество, 09.06.2020
Обращение управляющего директора АО «Улан-удэнский авиационный завод» Леонида Белых к жителям республики
Жители Бурятии смогут выезжать за границу
Жители Бурятии смогут выезжать за границу
Общество, 09.06.2020
Россиянам разрешили выезжать за границу для лечения, учёбы и работы
Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз
Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз
Общество, 09.06.2020
Победители получат дипломы и подарки
В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию
В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию
Общество, 09.06.2020
Аттракционы заработают после снятия ограничений

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^