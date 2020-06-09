Состоялось учение с разведподразделениями соединения ВДВ
В соответствии с планом боевой подготовки отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в Улан-Удэ, на войсковом стрельбище полигона Сосновый Бор десантники отработали действия разведывательных подразделений с боевой стрельбой.
Предварительно была проведена разведка объектов условного противника, классификация целей и определена дальность до них. После огнём по отдельным целям разведчики уничтожили условного противника.
В ходе занятия разведчики отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям на различной дальности с обязательной сменой огневой позиции из штатного оружия: 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд» и автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя» из различных положений.
Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим живую силу и легкобронированную технику, сообщили в минобороны России.
Десантники в Улан-Удэ отработали разведку объектов противника
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