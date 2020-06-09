Не улица Помойная: В Улан-Удэ убрали свалку на Павлова



В комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что на слова улан-удэнки отреагировали в тот же день - на место выехали специалисты Комбината по благоустройству для оценки объемов мусора и уточнения адреса свалки. На следующий день четыре дворника и самосвал провели уборку ул. Павлова.



- К сведению, ежедневно комбинат по благоустройству проводит уборку 208 улиц общей площадью 1,2 млн кв. метров! Уборка проводится ручным способом с участием 140 дворников и механизированным способом с помощью спецтехники: это тракторы с подметально-уборочными машинами, тракторы-щетки, самосвалы. Напоминаем, что согласно правилам благоустройства, собственники земельных участков обязаны содержать прилегающие территории, - рассказали в комитете.



Кроме того, в комитете отметили, что это не улица «Помойная», а улица великого русского учёного, нобелевского лауреата Павлова Ивана Петровича, и привели его биографию.



Справка:



Иван Петрович Павлов (1849-1936) — русский и советский учёный, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1904 года «за работу по физиологии пищеварения». Известен тем, что разделил всю совокупность физиологических рефлексов на условные и безусловные рефлексы, а также исследовал психофизиологию типов темперамента и свойства нервных систем, лежащие в основе поведенческих индивидуальных различий.







Как сообщал «Байкал-Daily», накануне улицу Павлова в Улан-Удэ, утопающую в мусоре, предложили переименовать в Мусорную или, к примеру, Помойную . Так своё отношение к свалкам выразила председатель Бурятского отделения «Яблоко», солистка панк-рок-группы «Аборт мозга» Наталья Семёнова (она же Сабрина Амо).