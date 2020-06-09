Молодые артисты Бурятии споют гимн России

Общество, Фото: сайт минкультуры Бурятии

Также в этот день покажут клип к гимну



12 июня в стране отмечается День России, празднование которого в этом году пройдёт в дистанционном формате.



Специально к этому дню колледж искусств имени Чайковского подготовил совместный проект с Бурятской государственной филармонией - музыкальные клипы. Руководителем стал преподаватель дирижёрско-хоровых дисциплин колледжа искусств Александр Саможапов.



Во всех городах страны пройдёт онлайн-акция «Всероссийское исполнение гимна». В праздничный день прозвучит гимн России.



Гимн исполнят студенты и выпускники колледжа искусств, учащиеся детской школы искусств имени Бау Ямпилова при колледже искусств. Это Дугар Бадмажапов, выпускник 2015 года, артист Приморской сцены Мариинского театра (Владивосток); Жамсо Бамбагаев, выпускник 2018 года, студент второго курса Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, артист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета; Надмит Надмитов, студент четвёртого курса Колледжа искусств имени Чайковского; а также вокальная группа «4U» ДШИ имени Бау Ямпилова и вокальный ансамбль колледжа искусств.



Кроме гимна, подарком в День России станет музыкальный клип на красивейшую песню «Соловьи России». Песня прозвучит в исполнении Дугара Бадмажапова, Жамсо Бамбагаева, Надмита Надмитова, хореография - Алдар Кынзыбеев и Виктория Дашиева. Аранжировка, запись и сведение -Алагуй Егоров. Режиссёр клипа - Буланов Никита, оператор - Дубровин Артём, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.





