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Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»

Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»
Общество, 
Фильм покажут в кинотеатрах после снятия ограничений

Информацию о новом бурятском фильме «Золото империи» (16+) разместил портал «Кинопоиск». Об этом сообщил режиссёр фильма Юрий Ботоев.

- Масштабная работа приключенческого исторического фильма почти завершена. Осталось дело за малым - дождаться, когда кинотеатры вернутся в нормальный режим работы, - написал Юрий Ботоев на своей странице в Facebook.

Это приключенческий экшн с элементами фантастики и мистики о поисках на Байкале остатков золота Колчака.

Из аннотации к фильму на «Кинопоиске» следует, что продолжительность картины составляет 90 минут. В главных ролях: Владимир Барташевич, Дмитрий Тарбеев, Анастасия Турушева, Алёна Байбородина, Батор Доржиев, Олег Петелин, Юрий Кобычев, Игорь Озеров, Анатолий Михаханов.

«Пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест — те самые изломы времени, о которых пророчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото Верховного правителя России…» - говорится в описании к фильму.

Когда фильм увидят зрители, пока неизвестно. В Бурятии до 30 июня действуют ограничительные меры, введённые в связи с угрозой распространения коронавируса. Кинотеатры сейчас закрыты по всей стране. 

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