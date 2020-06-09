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В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели

В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели
Общество, 
Всё лето они будут следить за обстановкой у мест отдыха горожан

С начала лета на службу в управление по ЧС Улан-Удэ заступили матросы-спасатели - для несения дежурства вблизи рек Селенга и Уда.

- В течение лета они будут следить за обстановкой у мест отдыха горожан, проводить информационную работу, доводить до граждан правила безопасного купания, в случае - если в ходе патрулирования водных объектов будут выявлены дети без присмотра взрослых и родителей, то будут вызываться сотрудники полиции. А также в случае необходимости окажут помощь до прибытия экстренных служб, - сообщается в аккаунте управления по ЧС Улан-Удэ в Instagram.

Перед заступлением на дежурство со спасателями-матросами проводится инструктаж сотрудниками поисково-спасательной службы управления.


река спасатели
 
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