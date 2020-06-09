В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 8 Июн 2020 в 5:39 PDT



В комитете городского хозяйства подчеркнули, что камни возле площадки «не поломают как столбики на площади Советов».



Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на главной площади Улан-Удэ



- Большая просьба бережно относиться к городскому имуществу, это наше с вами имущества, а не только город. Сломать можно что угодно при желании, - уточнили в комитете.



В комментариях пользователи Сети пишут: «Здорово!», «Круто», «классно, тоже хочу поиграть», «Как не сказать «браво!» таким организаторам?». Некоторые отметили, что из-за площадки стало сложнее проезжать на машине, улан-удэнцы порекомендовали установить дорожный знак и не создавать аварийную ситуацию.

В комитете городского хозяйства подчеркнули, что камни возле площадки «не поломают как столбики на площади Советов».Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на главной площади Улан-Удэ установили новые столбики ограждения . Столбики являются безопасными для людей и автомобилей, так как закреплены на пружине, а также быстро снимаются и устанавливаются в дни проведения маршей и парадов.- Большая просьба бережно относиться к городскому имуществу, это наше с вами имущества, а не только город. Сломать можно что угодно при желании, - уточнили в комитете.В комментариях пользователи Сети пишут: «Здорово!», «Круто», «классно, тоже хочу поиграть», «Как не сказать «браво!» таким организаторам?». Некоторые отметили, что из-за площадки стало сложнее проезжать на машине, улан-удэнцы порекомендовали установить дорожный знак и не создавать аварийную ситуацию.

Возле Удинского моста в центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка. Видео с играющими босиком волейболистами появилось в паблике ves_ulan_ude_.В подписи к видео говорится, что песок на площадке настоящий. Кроме того, есть основные правила – забирать с собой мусор и не распивать спиртные напитки. Отмечается, что площадку обустроил ресторан, находящийся неподалёку.