В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком

Возле Удинского моста в центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка. Видео с играющими босиком волейболистами появилось в паблике ves_ulan_ude_.
В подписи к видео говорится, что песок на площадке настоящий. Кроме того, есть основные правила – забирать с собой мусор и не распивать спиртные напитки. Отмечается, что площадку обустроил ресторан, находящийся неподалёку.
В комитете городского хозяйства подчеркнули, что камни возле площадки «не поломают как столбики на площади Советов».
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае на главной площади Улан-Удэ установили новые столбики ограждения. Столбики являются безопасными для людей и автомобилей, так как закреплены на пружине, а также быстро снимаются и устанавливаются в дни проведения маршей и парадов.
- Большая просьба бережно относиться к городскому имуществу, это наше с вами имущества, а не только город. Сломать можно что угодно при желании, - уточнили в комитете.
В комментариях пользователи Сети пишут: «Здорово!», «Круто», «классно, тоже хочу поиграть», «Как не сказать «браво!» таким организаторам?». Некоторые отметили, что из-за площадки стало сложнее проезжать на машине, улан-удэнцы порекомендовали установить дорожный знак и не создавать аварийную ситуацию.