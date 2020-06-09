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Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз

Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз
Общество, 
Победители получат дипломы и подарки

В рамках Всемирного дня окружающей среды (День эколога) ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проводит для школьников экологический квиз «Заповедный эрудит».

Интеллектуальная игра для подростков - экологический квиз «Заповедный эрудит», пройдёт в онлайн-режиме. Участникам необходимо ответить на вопросы из разных сфер знаний об особо охраняемых природных территориях «Заповедного Подлеморья» и их биоразнообразии. Игра доступна всем пользователям сети Интернет. В квизе - четыре блока по восемь вопросов в каждом.

- Если ты неравнодушен к планете, бережно относишься к природе, тебе нравится Байкал с его животным и растительным миром - ты без труда сможешь пройти этот тест. Ждём твоей быстрой реакции, собранности и эрудиции. Узнай, насколько ты экологичен! Готов ли ты спасать планету? – говорится в сообщении.

Итоги квиза будут подведены 15 июня. Баллы начисляются за верные ответы на вопросы викторины. Ответы в свободной форме организаторы ждут на адрес электронной почты: ecopros@pdmr.ru с пометкой «Заповедный эрудит». Победители получат дипломы и подарки.

С вопросами онлайн-викторины можно ознакомиться на сайте «Заповедного Подлеморья».


школьники викторина
 
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