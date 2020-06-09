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Бурятия на седьмом месте в ДФО по числу больных COVID-19 на 100 тысяч населения

Бурятия на седьмом месте в ДФО по числу больных COVID-19 на 100 тысяч населения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидирует Камчатский край

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Бурятия занимает седьмое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 186,2.

В ДФО, по информации на 8 июня, выявлено 13 945 заболевших COVID-19, что составляет 171 случай на 100 тысяч населения. По данному показателю ДФО занимает четвёртое место из восьми федеральных округов. Тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Камчатский край – 370,6, Республика Саха (Якутия) – 271,0 и Магаданская область – 234,1. Наименьший показатель у Сахалинской области – 41,7.

Всего в России, на 8 июня, зафиксировано 476 658 выявленных случаев коронавирусной инфекции – это 324,6 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Больше половины из них в Москве – 197 018 пациентов, далее следует Московская область – 44 983 – и Санкт-Петербург – 18 835 зараженных. Эти же регионы лидируют по количеству выздоровевших и по количеству летальных случаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 8 июня в Бурятии было зарегистрировано 1877 случаев заражения COVID-19

коронавирус
 
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