Воды не было более пяти часов
Накануне, 8 июня, в 10:30 для проведения ремонтных работ пожарного гидранта на водопроводной сети была прекращена подача холодного водоснабжения в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Без холодной воды остались потребителям 14 многоквартирных домов по улицам: Буйко, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16, 18, 20а; Комсомольская,15, 17.
В 15:45 зачеканили стык на чугунной трубе, холодное водоснабжение восстановлено всем потребителям. Подвоз воды был организован. Время отключения составило более пяти часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ для ремонта гидранта отключали холодную воду
Общество, Фото:
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